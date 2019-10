I nomi | tra sorprese e incognite Regionali | il puzzle Centrodestra

Le Srl trainano l'economia italiana : Non si arresta la crescita delle SRL in Italia, anche se il ritmo rallenta un po': gli addetti aumentano del 3,8% e il fatturato del 6,3%.

Astronomia : i resti di una supernova - ritratto in “technicolor” di Chandra [FOTO] : Si trova nella costellazione di Cassiopea e ha un aspetto intricato e grumoso che è stato particolarmente messo in rilievo da un ritratto in ‘technicolor’, realizzato dall’osservatorio Chandra della Nasa: si tratta di un resto di una supernova classificata come Sn 1572, ma conosciuta comunemente come ‘supernova di Tycho’. Questo oggetto celeste, infatti, fu osservato nel 1572 dall’astronomo danese Tycho Brahe, che lo considerò una ‘nuova stella’ ...

“Un’economia altra… per il bene di tutti” : il 22 ottobre - a L’Aquila - conferenza del prof. L. Bruni : L’AQUILA – Su iniziativa della Pastorale Universitaria della Diocesi di L’Aquila, che coinvolge la Parrocchia Universitaria ed altre realtà

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

L'economia circolare e l’economia climaticamente neutrale : Il cambiamento dal modello lineare a quello circolare della nostra economia, con una riduzione del prelievo di risorse naturali, una maggiore durata dei prodotti, una loro maggiore riparabilità e riuso, la massimizzazione del riciclo e una minimizzazione dei rifiuti da smaltire, è necessario anche per arrivare a un’economia climaticamente neutrale, con l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra.Il consumo di ...

Astronomia : scoperti 3 pianeti in formazione tra gas e polveri : Si nascondono tra il gas e le polveri del disco che ruota intorno a Hd 163296, un giovane astro di soli 4 milioni di anni, ma non sono sfuggiti allo sguardo indagatore del telescopio Alma dell’Eso: si tratta di tre pianeti, che si stanno formando nel sistema di Hd 163296 e che sono stati scoperti per la loro influenza sul gas circostante. Il trio – riporta Global Science – è al centro di uno studio appena pubblicato ...

Autonomia : Zaia - 'anche Landini dimostra di non conoscere la verità' : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - “Come molti altri critici, anche Landini, con le sue dichiarazioni, dimostra di non conoscere il progetto di Autonomia del Veneto, o di esserne mal informato. Occorre ristabilire la verità. Per illustrargli il tutto gli metto a disposizione la nostra delegazione tratta

L'università tra riforme e restaurazione : lo strano caso dell'abilitazione in economia : Il reclutamento degli studiosi nell’università italiana è un tema che appassiona i media soprattutto quando offre la possibilità di sollevare scandali e denunciare baronie. Pochi hanno notato che, grazie alle recenti riforme, l’università è sempre più governata da procedure, decisionali e di recluta

Samsung ha depositato all'ufficio EUIOP la richiesta di deposito delle sigle della nuova generazione di Galaxy A

Sondaggio Ixè - la manovra economica non piace agli italiani : il 50 per cento si dichiara contrario : La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il Sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per g

Operazione antidroga a Misilmeri dopo cinque mesi di indagini che ha portato a 8 arresti per spaccio e detenzione di hashish. I carabinieri hanno messo a segno l'Operazione Pablito che ha stanato la piazza di spaccio di Misilmeri. Tre persone sono finite in carcere, si tratta del 47enne Salvatore Baiamonte, del 41enne Matteo Algozzino e del 25enne Giuseppe Pizzo; il quarto, il ...

Il confronto tv tra Renzi e Salvini e la nuova manovra economica : Dopo un po' di rivendicazioni e tentativi di trattativa a muso duro ecco che la manovra economica si va a riadagiare sulle condizioni iniziali. Non si toccano le due grandi nuove misure di spesa, reddito di cittadinanza e Quota 100, non si fa crescere l'Iva, e quindi resta pochissimo spazio per dare

Trapani - nominato il nuovo Consigliere : “L’Assemblea dei soci del Trapani Calcio, tenutasi il 7/10/2019, ha deliberato la nomina di un nuovo Consigliere: il professionista siciliano Avvocato Paolo Giuliano fa il suo ingresso all’interno del Consiglio di Amministrazione del Trapani Calcio. La Società che punta ad acquisire il contributo di qualificati esponenti del mondo imprenditoriale e professionale della Sicilia, si arricchisce, quindi, di nuove competenze ...