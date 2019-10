Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) Lo aveva denunciato ieri in un collegamento con Omnibus su La7: “Il cessate il fuoco è addirittura peggiore” dell’invasione turca. Un giudizio che Nasrin Abdalla, la comandante dell’Unità di Protezione delle Donne curde, conferma e sviluppa oggi con HuffPost: “Il cessate il fuoco è un nuovo tradimento consumato dal presidente degli Stati Uniti contro ie quanti hanno combattuto contro l’Isis. Se voleva lavorare davvero per la pace e la stabilità della, Trump avrebbe dovuto imporre a Erdogan il ritiro dal Rojava. Per Erdogan il cessate il fuoco serve per rafforzare la presenza militare turca nel Rojava e per avviare la pulizia etnica che è il suo vero obiettivo”. La comandante curda fa appello all’Europa perché “non si unisca al tradimento americano e non subisca il ricatto di ...

Agenzia_Ansa : #Siria: iniziato il ritiro dei curdi. Da una città al confine turco.Prima volta dopo accordo su tregua #ANSA… - HuffPostItalia : I curdi iniziato la ritirata in Siria. I soldati Usa si sposteranno in Iraq - TgLa7 : #Siria: iniziato il ritiro dei combattenti curdi. Da una città al confine turco. Prima volta dopo accordo su tregua -