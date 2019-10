Host 2019 | a Milano manifestazione dell'ospitalità professionale

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 20 ottobre 2019) Aè in corso la 41esima edizione di "", ladedicata al mondoa ristorazione e, che si svolge nel polo fieristico di Rho, da venerdì 18 ottobre fino a martedì 22. L'evento, che è aperto dalle 9.30 alle 18.30, vede l’esposizione di macchinari, attrezzature, arredi e tavole per il settore’accoglienza. Aumentati gli espositori Rispetto al 2017 gli espositori complessivi sono aumentati del 3,8% a quota 2.249 dei quali 889 esteri, il 40% circa del totale. Incremento anche nel numero di Paesi rappresentati saliti a 55. L'andamento storico a partire dal 2007 segnala un incremento di oltre il 40% per il totalee aziende e del 150% circa per quelle internazionali.

