Hideo Kojima stava lavorando a Death Stranding già nel 2012?

Hideo Kojima è sicuro che in futuro il mondo videoludico e cinematografico si uniranno ancora di più : Attualmente si sta tenendo in questi giorni il Film Festival Cologne, in cui Hideo Kojima ha partecipato assieme a Nicolas Winding Refn, uno degli attori presenti all'interno di Death Stranding.Ebbene, in quest'occasione Kojima ha tenuto un panel intitolato "Death Stranding: dalla storia del cinema al gioco del domani". La passione di Hideo Kojima per il cinema è cosa nota e lo stesso sviluppatore ha detto che avrebbe voluto fare il regista. ...

Hideo Kojima sarà protagonista al Cologne Film Festival insieme a Nicolas Winding Refn : La passione di Hideo Kojima per il cinema è cosa nota e lo stesso sviluppatore ha detto che avrebbe voluto fare il regista. Inoltre, i famosi giochi di Kojima hanno una fortissima componente cinematografica, senza contare la partecipazione di grandi star sull'ultimo titolo in uscita, Death Stranding.Ebbene, il nostro Kojima sarà al Cologne Film Festival proprio insieme a uno degli attori di Death Stranding, ovvero Nicolas Winding Refn.I due ...

Death Stranding : Hideo Kojima svela nuove informazioni su multiplayer - "game over" e molto altro ancora : In un'intervista con Famitsu, Hideo Kojima è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, svelando interessanti dettagli su multiplayer, il sistema di "like" e non solo.Se innescherete un "Void Out" (ovvero quando Sam viene divorato dai mostri o preso dagli Homo Demons) nella mappa si genererà un cratere e tutti gli edifici e le infrastrutture in quella zona scompariranno. Questo cratere tuttavia esisterà solo nel vostro mondo. Con il ...

Hideo Kojima parla delle difficoltà affrontate dopo la separazione da Konami : Nel dicembre 2015, Hideo Kojima ha annunciato che stava creando il suo studio, Kojima Productions. Aveva anche stretto un accordo con Sony. Sembrava tutto così facile, ma lo è stato davvero? A quanto pare, no.In un'intervista con Famitsu, Kojima ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nella creazione del suo studio."Sono passati tre anni e nove mesi", ha detto Kojima a Famitsu. "A quel tempo, avevo 53 anni. È un'età in cui dovresti ...

Il Cologne Creative Award assegnato a Hideo Kojima : La città di Colonia, da tempo, sta investendo notevoli risorse sulla cultura con manifestazioni di alto livello che spaziano a centottanta gradi nei diversi campi, compresa la cinematografia. Infatti il prossimo 10 ottobre prenderà il via il Film Festival Cologne, che per una settimana proporrà sia agli appassionati, agli addetti ai lavori che ad un pubblico più eterogeneo una rassegna internazionale di film indipendenti per cinema e ...

Death Stranding a parte - ad Hideo Kojima sarebbe piaciuto diventare un regista cinematografico : Hideo Kojima è stato uno dei primi designer e director di giochi a dare ai suoi titoli una sensazione molto cinematografica e sappiamo anche che è un grande fan dei film. Tuttavia, in una recente intervista, Kojima ha ammesso che all'inizio voleva diventare un regista cinematografico e che ha dovuto rinunciare a causa della difficoltà di intraprendere quella carriera."Ho sognato di diventare un regista cinematografico, ma si è rivelato difficile ...

Death Stranding : svelata la tracklist e la prima canzone di Timefall - l'album ispirato al gioco di Hideo Kojima : Sony Interactive Entertainment annuncia una partnership con RCA Records per la pubblicazione di un album per l'atteso Death Stranding.Timefall prende il nome dalla misteriosa pioggia che influenza tutto ciò che tocca, mentre le sue canzoni trovano la loro ispirazione nel focus narrativo del gioco: Sam Bridges e il suo viaggio per riconnettere una società fratturata e salvare l'umanità dall'estinzione.SIE e Kojima Productions hanno iniziato a ...

Death Stranding : Hideo Kojima stuzzica i fan - nuove informazioni in arrivo domani! : Nuovi dettagli riguardo Death Stranding potrebbero arrivare domani 1° ottobre, almeno secondo quanto ha annunciato Hideo Kojima attraverso il suo account ufficiale.In particolare il reveal dovrebbe essere dedicato alla colonna sonora del gioco, dal momento che Kojima ha pubblicato una foto con la band CHVRCHES, di cui è un grande fan e che ha incontrato nel suo studio in Giappone. Attualmente non ci sono ulteriori dettagli a riguardo e Kojima ...

Hideo Kojima contribuisce a "definire il futuro della narrazione audiovisiva" : Hideo Kojima viene considerato una delle autorialità di maggior spicco all'interno dell'universo dei videogiochi e sono in molti a considerare il papà di Metal Gear e recentemente di Death Stranding, un vero e proprio guru.Proprio Kojima ha recentemente ricevuto un riconoscimento non da poco non dall'industria videoludica ma da quella cinematografica e in particolare dal Film Festival Cologne. Una premiazione che sicuramente sottolinea ancora ...

Hideo Kojima tra commenti arroganti e critiche? Tutta colpa della traduzione dei tweet : Hideo Kojima è una delle figure di spicco dell'industria e autore di alcuni dei più importanti giochi di sempre. Tuttavia, a volte il celebre sviluppatore è stato accusato di essere arrogante ed egocentrico a causa di alcune "sue" affermazioni.Ma Hideo Kojima sarà veramente "arrogante" come sembra? A quanto pare no. Le cose in realtà sono ben diverse e alcune sue affermazioni sono frutto di traduzioni in inglese non propriamente corrette.Kojima, ...

Cosa rende un gioco un "A Hideo Kojima Game"? : Se avete familiarità con il celebre creatore di videogiochi Hideo Kojima, probabilmente conoscerete il suo amore per i film e il fatto che la maggior parte dei suoi videogiochi tende a includere la dicitura "A Hideo Kojima Game" sulla cover, sui poster e su altro materiale promozionale. Ma Cosa rende un gioco di Hideo Kojima un "A Hideo Kojima Game"? Ora abbiamo una risposta.Secondo Kojima, il motto "A Hideo Kojima Game" significa che il ...

Death Stranding : Hideo Kojima conferma l'assenza di un game over "tradizionale" e parla di ulteriori omaggi a persone reali : Death Stranding è stato protagonista al Tokyo game Show 2019 e in questa occasione sono emerse moltissime informazioni sul nuovo atteso titolo targato Kojima.Il celebre sviluppatore ha spiegato ai fan alcune meccaniche di gameplay alla base del gioco e in un'intervista con gamereactor ha chiarito altri interessanti punti.Kojima ha parlato della capacità di sopportazione della fatica da parte di Sam. Come avrete visto nel lungo video gameplay del ...

Death Stranding : Nuovi dettagli da Hideo Kojima : In occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per Death Stranding che vi riportiamo a seguire, legati sia al Multiplayer che al sistema di Morte presenti in gioco. Nuovi dettagli per Death Stranding I giocatori possono tenere traccia dei progressi di altri utenti attraverso uno speciale sistema di connessione, il quale mostrerà le orme lasciate dai giocatori sulla mappa Possibilità ...

Death Stranding : Hideo Kojima afferma di essere sempre stato veloce nello sviluppo dei giochi - nonostante i fan dicano il contrario : Durante una recente intervista riguardante Death Stranding, la stessa in cui è stata data una risposta sulla presenza o l'assenza di Keanu Reeves nel gioco, Hideo Kojima ha affermato di essere stato sempre veloce nello sviluppo dei suoi progetti, contrariamente a quanto pensano molte persone."Non fraintendetemi, ma sono sempre stato veloce. Quanto tempo è passato, tre anni? Non posso dire molto su Sony al momento, ma forse ci vorranno otto o ...