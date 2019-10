Governo | Zingaretti | “Italiani sono stanchi non coglioni | bisogna mantenere la parola”

Governo - Zingaretti : “Il Pd farà di tutto per andare avanti ma se non ci sono risultati dobbiamo prenderne atto” : Nel giorno della tensione tra il premier Conte e il ministro Di Maio in vista del vertice di maggioranza di lunedì e del consiglio dei ministri dall’alleato di Governo arriva una rassicurazione parziale. “Il Pd farà di tutto per andare avanti e per dare stabilità ma se non ci sono risultati, nel Governo dobbiamo prenderne atto e dirlo agli italiani, e chi non ce l’ha fatta dovrà rispondere di questo” ha detto il segretario dem ...

**Governo : Zingaretti - ‘se qualcuno fa furbo viene meno interesse ad andare avanti’** : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Se in questo governo qualcuno si illude che facendo il furbo, dicendo il giorno prima siamo tutti d’accordo e il girono dopo inizia a fare polemica, io dico, senza minacciare nessuno, che l’interesse di andare avanti viene meno. Le biciclette stanno in piedi quando camminano per il bene comune. Se si ferma una bicicletta cade e visto che mi sono preso degli impegni voglio fare il garante e gli ...

Governo : Zingaretti - ‘spread è calato perché credibili - non ricominciamo con sgambetti’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Nei quindici mesi precedenti sono stati bruciati per la non credibilità del Governo precedente 20 miliardi di euro di interessi bancari sul debito. Quando è cambiato il Governo lo spread è calato. Non ricominciamo con gli sgambetti”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su La7 a ‘Non è l’arena’. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘spread è calato perché credibili, non ...

**Governo : Zingaretti - ‘si può andare avanti ma bisogna mantenere accordi’** : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Non fa solo effetto, fa male. Noi saremo molto responsabili. Diciamo ai nostri alleati: si può andare avanti ma nessuno continui o rincominci a mettere le bandierine sulle proprie identità perché di questo gli italiani sono stanchi. Questo è un popolo molto paziente, abbiamo fatto delle promesse ma gli italiani non sono coglioni e quindi ora bisogna mantenere e rispettare accordi perché altrimenti si ...

Zingaretti : 'Se Renzi fa cadere il Governo subito al voto con Conte premier' : Da più parti, dalla maggioranza, arrivano dichiarazioni tese a smentire la possibilità che all'interno dell'universo giallorosso possano esserci dissidenti o voci fuori dal coro. Diversi quotidiani, invece, provano a raccontare e a ricostruire una realtà che, nel sottobosco di Pd, Movimento Cinque Stelle ed Italia Viva, potrebbe essere diversa. Dopo le indiscrezioni pubblicate da La Stampa secondo cui Zingaretti avrebbe assicurato ai grillini ...

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti». Berlusconi : no a Governo tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Nicola Zingaretti - il retroscena : "Crisi di Governo? Elezioni subito e Giuseppe Conte candidato premier" : Giù la maschera, Nicola Zingaretti. Da tempo il segretario del Pd corteggia in modo serratissimo il M5s, chiedendo un'alleanza strutturale con i grillini al fine di "scongiurare" il rischio che Matteo Salvini possa vincere le Elezioni (o, almeno, col fine di provare a scongiurare il trionfo leghista

Pd : Zingaretti in Direzione - ‘agenda per Governo e radicale riforma partito’/Adnkronos : Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Una radicale riforma del partito”. A 12 anni esatti dalla nascita del Pd, domani Nicola Zingaretti proporrà alla Direzione dem di entrare in una fase nuova. E un primo passo di questa ‘radicale riforma’ sarà anche il nuovo Statuto, elaborato dalla commissione presieduta da Maurizio Martina, tema all’odg della riunione. Organizzazione interna e non solo. L’altro punto ...

Invasione Siria - Zingaretti : “Il Governo valuti stop alla vendita di armi alla Turchia” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha dichiarato: "Bisogna fermare l'Invasione da parte della Turchia, siamo al fianco del popolo curdo. Mobilitiamoci in tutte le città. Il governo Italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia".Continua a leggere

Governo - Giachetti : “Zingaretti lancia alleanza? Io non lego il mio destino ai 5 stelle” : “Raggi si deve dimettere perché è incapace, arrogante e non risolve i problemi della città. Dopo tre anni e mezzo sta distruggendo la città. Zingaretti dice che non deve dimettersi e chiede più impegno? Se continua così rade al suolo Roma… Un commissario farebbe molto meglio e si potrebbe poi tornare a votare”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato Iv, alla kermesse al cinema Adriano del nuovo partito di Matteo ...

Governo - Boschi : “Con Zingaretti siamo al Governo insieme - ma saremo avversari alle elezioni” : Al cinema Adriano di Roma la presentazione dei comitati di azione civile di ‘Italia Viva‘ con Maria Elena Boschi, Roberto Giachetti, Luciano Nobili, Ettore Rosato. E’ proprio Maria Elena Boschi a rispondere ai cronisti sui rapporti con i dem: “Stiamo facendo un lavoro serio sulla legge di bilancio. Abbiamo un impegno che porteremo avanti nell’interesse del paese, agli appuntamenti elettorali saremo avversari come è ...

Governo : Anzaldi (Iv) - ‘Di Maio e Zingaretti contro Renzi al tempio della casta’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Nel giorno del ‘taglio alla casta’, Di Maio e Zingaretti si sarebbero incontrati niente meno che nel tempio della casta, l’esclusivo Circolo degli Esteri sul Lungotevere riservato ai diplomatici. Proprio il simbolo di quel genere di privilegi, i super esclusivi circoli per una ristretta casta, che i Cinquestelle nel 2013 volevano tagliare, quando entrarono in Parlamento. Tema della ...

Cena tra Di Maio e ZingarettiMenù? La "fase due" del Governo : Rilanciare la “fase due” del governo, dopo il sì definitivo al taglio dei parlamentari. Iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale. Definire l’alleanza Pd-M5S su scala regionale: dopo l’Umbria, la Calabria (più complicata l'Emilia Romagna). Questo il "menù" della Cena di lunedì sera tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, che si sono visti in un ristorante del centro della ...