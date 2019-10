Governo | Zingaretti | “Il Pd farà di tutto per andare avanti ma se non ci sono risultati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Nel giorno della tensione tra il premier Conte e il ministro Di Maio in vista del vertice di maggioranza di lunedì e del consiglio dei ministri dall’alleato diarriva una rassicurazione parziale. “Il Pddipere per dare stabilità ma se non ci, neldobbiamo prenderne atto e dirlo agli italiani, e chi non ce l’ha fatta dovrà rispondere di questo” ha detto il segretario dem Nicolaal programma Non è l’Arena su La7. “Se in questoqualcuno si illude che può dire che ‘siamo d’accordo ma poi fa polemiche – ha chiarito – l’interesse adviene meno. Non accetto un gioco a chi la spara più grande“. Il leader democratico manda un messaggio chiaro sugli impegni che si è assunto l’esecutivo giallorosso: “Non fa solo effetto, fa male, noi ...

repubblica : Giachetti: 'Zingaretti sbaglia, Raggi deve dimettersi perché incapace' - Linkiesta : Per una volta, Di Maio dice la pura verità. Sono tutti d’accordo. Infatti non c’è una sola delle questioni al centr… - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'Pd farà di tutto per andare avanti, non si va avanti con polemiche'... -