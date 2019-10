Golf | PGA Tour 2020 | Justin Thomas vince sul filo di lana la CJ Cup e torna numero 4 del

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019)re un torneo sul PGAdopo oltre un anno dall’ultima volta, ed è già certo dire, con questo risultato, al4 del ranking mondiale. L’ex vincitore del PGA Championship è riuscito a imporsi, per la seconda volta in tre anni, nella CJ Cup @ Nine Bridges, in Corea del Sud, dopo un finale bellissimo in cui riesce a prevalere, all’ultima buca, con un birdie, al neozelandese Danny Lee, che precede di due colpi (-20 per il nativo di Louisville, -18 per quello di Incheon, ma cittadino neozelandese dal 2008). Terzo posto per l’altro americano (e campione Major allo US Open) Gary Woodland, il giapponese Hideki Matsuyama (ultimo giro in -7) e l’australiano Cameron Smith, tutti a -15, mentre sono sesti l’inglese Tyrrell Hatton e il sudcoreao Byeong Hun An, entrambi a -13. Ottavi (-12), invece, gli americani Ryan Moore, ...

