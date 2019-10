Golf – Laporta si aggiudica il China Open | ipotecato il passaggio nell’European Tour 2020

Golf – China Tour : Laporta leader - l’azzurro a caccia di titolo e ‘carta’ Eurotour : Challenge: Laporta leader in Cina con obiettivo titolo e ‘carta’ EuroTour Francesco Laporta con un gran giro in 64 (-8) colpi, miglior parziale di giornata, e lo score di 204 (69 71 64, -12) è balzato dal 14° al primo posto a un turno dal termine dell’Hainan Open, torneo in combinata tra Challenge Tour e China Tour, che si sta svolgendo al Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina. Laporta, 29enne di ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Wiesberger trionfa all’Olgiata - Fitzpatrick beffato. Un grande Laporta e Pavan chiudono in top 10 : L’austriaco Bernd Wiesberger continua la sua incredibile marcia trionfando, per la terza volta in stagione, alla settantaseiesima edizione dell’Open d’Italia 2019 di Golf. Sul percorso par 71 dell’Olgiata di Roma l’atmosfera è stata oggi quella delle grandissime occasioni, con un folto pubblico e un caloroso sole che hanno avvolto di magia il round finale del più importante torneo nazionale, primo passo di ...

Golf – Bernd Wiesberger vince il 76° Open d’Italia! Laporta chiude 7° : è il migliore degli italiani : Bernd Wiesberger vince il 76° Open d’Italia: il Golfista austriaco trionfa con 268 colpi. Francesco Laporta chiude in 7ª posizione risultando il miglior italiano L’austriaco Bernd Wiesberger ha vinto con 268 (66 70 67 65, -16) colpi il 76° Open d’Italia, quinto evento delle Rolex Series dell’European Tour, disputato sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. Hanno offerto un’ottima prova, classificandosi tra i top ...

Golf - Open d’Italia 2019 - Andrea Pavan : “Domani dovrò dare il massimo”. Francesco Laporta : “Gioco sereno - mi sento sicuro” : Giornata in chiaroscuro, quella azzurra all’Open d’Italia 2019 in corso di svolgimento all’Olgiata di Roma. Se da una parte si registrano le ambizioni ancora importanti di Andrea Pavan e Francesco Laporta, dall’altra c’è la corsa di chi al torneo non appare più in grado di dare quanto sperato: si va da Edoardo Molinari a Guido Migliozzi, passando per Renato Paratore e Nino Bertasio. Queste le parole di Pavan ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Matthew Fitzpatrick resta in testa dopo tre giri - 10° Andrea Pavan - 13° Francesco Laporta. Crolla Justin Rose : Si è concluso poco fa il terzo giro dell’Open d’Italia in corso di svolgimento all’Olgiata Golf Club di Roma. Sotto il sole della Capitale, a mantenere la leadership del torneo, che quest’anno vale per le Rolex Series dell’European Tour, è l’inglese Matthew Fitzpatrick, che dopo esser stato a +1 di giornata nelle prime 12 buche mette a segno quattro birdie nelle ultime sei e si colloca a -13. Il suo totale ...