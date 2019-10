Golf | Eurotour – Nicolas Colsaerts torna a vincere dopo 7 anni | il belga trionfa

Golf – China Tour : Laporta leader - l’azzurro a caccia di titolo e ‘carta’ Eurotour : Challenge: Laporta leader in Cina con obiettivo titolo e ‘carta’ EuroTour Francesco Laporta con un gran giro in 64 (-8) colpi, miglior parziale di giornata, e lo score di 204 (69 71 64, -12) è balzato dal 14° al primo posto a un turno dal termine dell’Hainan Open, torneo in combinata tra Challenge Tour e China Tour, che si sta svolgendo al Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina. Laporta, 29enne di ...

Golf - Eurotour – Danny Willett trionfa nel BMW PGA Championship : 14° il campione uscente Molinari : Danny Willett si aggiudica il BMW PGA Championship: Francesco Molinari, campione uscente, termina il torneo in 14ª posizione Danny Willett ha firmato con 268 (68 65 68 67, -20) colpi il BMW PGA Championship, uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si è disputato al Wentworth Golf Club (par 72) di Virginia Water, in Inghilterra, dove Francesco ...

Golf - Eurotour – Callum Shinkwin leader del KLM Open : Edoardo Molinari 26° : Il Golfista inglese Callum Shinkwin leader del KLM Open: Edoardo Molinari, con la sua 26ª posizione, risulta il migliore degli azzurri L’inglese Callum Shinkwin ha girato in 66 (-6) colpi e ha preso il comando nel primo giro del KLM Open, uno dei tornei più longevi dell’European Tour che festeggia la 100ª edizione sul tracciato del The International (par 72) ad Amsterdam in Olanda. Edoardo Molinari, 26° con 70, (-2), ha espresso il miglior ...