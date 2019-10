Gli italiani non sono coglioni

Governo - Zingaretti : “Italiani sono stanchi non coGlioni - bisogna mantenere la parola” : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervistato da Massimo Giletti a "Non è l'arena" su La7 ha commentato le tensioni all'interno della maggioranza sottolineando che "gli italiani sono stanchi, bisogna mantenere le parole sennò ci sarà rivolta". Ha quindi spiegato che "il Pd farà di tutto per andare avanti ma se non ci sono risultati dobbiamo prenderne atto".Continua a leggere

Non è l'Arena - Nicola Zingaretti da Massimo Giletti : "Gli italiani non sono cogli***. Cosa dobbiamo fare" : Nicola Zingaretti è scatenato da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 e si lascia sfuggire anche una parolaccia: "Non si può andare avanti con litigi continui. Gli italiani non sono cogli***. Bisogna rispettare gli accordi". E' irritato il segretario del Pd: "Io ero il più scettico a fare questo g

Meloni : 'Non credo che Gli italiani voteranno ancora Renzi' : Giorgia Meloni è intervenuta quest'oggi nel corso del programma Mezz’ora in più, in onda su Rai 3 ed ha parlato del futuro del centrodestra e del leader della coalizione Matteo Salvini. Inoltre ha lanciato una stoccata a Matteo Renzi, che recentemente ha invitato i delusi di Forza Italia ad unirsi a lui, ed è convinta che gli italiani non lo voteranno più in futuro. Attacca il premier Conte e il governo, a suo avviso instabile e senza una ...

Noto Sondaggi : l'88% deGli italiani è contrario a togliere il voto agli anziani : Dopo la proposta provocatoria di Beppe Grillo di togliere agli anziani il diritto di voto, Antonio Noto ha condotto un Sondaggio politico per capire cosa ne pensassero veramente gli italiani: la maggior parte di loro rimane contraria alla proposta del fondatore del Movimento Cinque Stelle. E sempre secondo i dati dello stesso Sondaggio, l'assenza degli anziani alle elezioni non cambierebbe gli equilibri tra i partiti politici italiani. Sul tema ...

Atletica – Campionati Italiani di mezza maratona : Crippa trionfa tra Gli uomini - sorride Incerti tra le donne : I due atleti Italiani si impongono a Palermo nei Campionati Italiani di mezza maratona Un ritorno e una novità, nei Campionati Italiani di mezza maratona a Palermo. Tra le donne conquista il successo Anna Incerti (Fiamme Azzurre). Sulle strade di casa la palermitana di Bagheria, oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14:09 coglie il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008, e taglia il ...

Taekwondo - Greece Open 2019 : tre italiani sul podio tra Gli juniores. Secondo posto per Giunta - terzo per MaGlione e Della Pia : Tre italiani salgono sul podio tra gli juniores al Greece Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1 che si sta svolgendo a Calcide (Grecia). Il migliore risultato viene centrato da Federico Giunta, che chiude al Secondo posto nei -51 kg. L’atleta Della Tiger’s Den Barcellona ha sconfitto in successione i greci Grigorios Adamidis per 38-35, Nikolaos Dikmanis per 19-18 e Dimitrios Triantafyllou per 28-20, approdando così ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (19 ottobre). Tutti Gli italiani in gara : oggi (sabato 19 ottobre) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Al velodromo Omnisport prosegue questa rassegna continentale e nella giornata odierna verranno assegnati altri cinque titoli: keirin maschile e femminile, inseguimento individuale maschile, corsa a punti maschile e femminile. Nella sessione pomeridiana ci saranno le fasi eliminatorie del keirin e le qualificazioni ...

Manovra - Salvini : ennesima fregatura per Gli italiani : Manovra, Salvini: ennesima fregatura per gli italiani."Sicuramente c'e' stata un po' di ingenuità, altri sarebbero rimasti incollati ai ministeri

L’Italia Music Export-SIAE - un ponte di comunicazione tra Gli artisti italiani e il mercato internazionale : Quanti tra Musicisti, cantanti, band, editori, professionisti che operano nel campo della Musica italiana e intendono varcare i nostri confini sono a conoscenza che esiste L’Italia Music Export - SIAE, uno sportello che crea un ponte di comunicazione tra gli artisti italiani e il mercato internazionale? L’obiettivo primario che si pone questo ufficio di export Musicale fondato nel 2017, è la promozione della Musica italiana ...

Sondaggi politici - Gli italiani non affiderebbero i loro risparmi a nessun leader di partito : Un nuovo Sondaggio Ipsos ha analizzato il giudizio degli italiani in merito alla futura manovra economica di cui si è molto discusso nelle ultime settimane, ma è stato chiesto anche un giudizio sulla fiducia che ripongono in alcuni dei principali leader di partito italiani dal punto di vista della gestione economica dei loro risparmi.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : i giudizi deGli italiani sulla manovra : Sondaggi politici Ipsos: i giudizi degli italiani sulla manovra Secondo il 36% degli italiani la manovra approvata dal governo in settimana che ha un valore di 31 miliardi e mira ad alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori, non porterà alcun cambiamento. Per il 35% la finanziaria, che prevede anche una sugar e una digital tax, alleggerirà i portafogli dei cittadini. Di parere contrario è invece il 20%, secondo cui alla fine ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (18 ottobre). Tutti Gli italiani in gara : CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista (INIZIO ALLE ORE 13.30) Ad Apeldoorn (Olanda) oggi, 18 ottobre, andrà in scena la terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2019. Come nelle giornate precedenti ci saranno due sessione in cui si sfideranno i grandi interpreti continentali dell’ovale. Sarà una giornata molto importante anche per i corridori italiani, ma andiamo a vedere quali ...

Turismo sostenibile - ecco cosa pensano Gli italiani : Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Turismo e sostenibilità. I viaggiatori italiani hanno le idee chiar[...]

Russiagate - servizi italiani : “Mai consegnati cellulari di Joseph Mifsud aGli Stati Uniti” : I media americani ipotizzano un nesso tra il recente viaggio di William Barr in Italia e la comparsa a Washington di due cellulari appartenuti a Joseph Mifsud, l’uomo al centro della controinchiesta del ministro della giustizia statunitense sul Russiagate. Ma fonti qualificate fonti dei nostri servizi segreti hanno fatto sapere di non aver consegnato alle autorità americane alcun cellulare, ribadendo che nei due incontri con Barr – quello ...