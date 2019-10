Ginnastica | l’Italia si lancia verso il 2020 | quali saranno le nuove seniores? Quattro

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : l’Italia può qualificare 2 individualiste! Vanessa Ferrari e Lara Mori sono in corsa - come funziona? Il regolamento : L’Italia della Ginnastica artistica si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra femminile (4 posti a disposizione), Marco Lodadio e Ludovico Edalli (pass nominale per i due uomini grazie all’argento agli anelli per il laziale e al piazzamento nel concorso generale per il bustocco). La nostra Nazionale può però conquistare ancora dei pass e aumentare il proprio contingente nel Sol Levante, si potrebbero infatti ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : le Fate vogliono riprovarci! Il bronzo ai Mondiali è un trampolino - l’Italia sogna il colpaccio a Tokyo : Il mirino ora è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano nove mesi all’evento più importante del quadriennio ma bisogna già incominciare a lavorare per farsi trovare pronti al grande appuntamento che andrà in scena nella capitale nipponica dal 24 luglio al 9 agosto. Le Fate sono tornate a Brescia nella giornata di ieri e hanno fatto festa per la medaglia di bronzo conquista nel concorso a squadre dei Mondiali, l’impresa ...

“Marcia su Tokyo 2020” : Ginnastica artistica - l’Italia può sfatare un tabù secolare : I Mondiali di Stoccarda si sono conclusi con due medaglie per l’Italia della ginnastica artistica, un bottino lusinghiero e non così abituale alle nostre latitudini. Il bronzo della squadra femminile, per rango e caratura della disciplina in questione, entra di diritto tra le imprese memorabili del 2019 azzurro. Da anni OA Sport vi raccontava delle fantomatiche Fate, un gruppo di quattro ragazze (Giorgia Villa, Alice ed Asia D’Amato, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia maschile a mezzo punto dalle Olimpiadi - il gruppo è unito e si cresce. Marco Lodadio un fuoriclasse d’argento : A mezzo punto dalla gloria. Cinque dannati decimi hanno separato l’Italia dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’intera squadra maschile. I Moschettieri si erano presentati ai Mondiali di Stoccarda con la convinzione di poter fare l’impresa, si sono allenati duramente per tutta l’estate e hanno fatto la loro gara portando a casa 246 punti. Si poteva fare di più? Sicuramente sì visto che ci sono state due ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : le 10 cose che ci lasciano. L’Italia dei sogni - Simone Biles da record - sorprese e Olimpiadi : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) sono andati in scena dieci giorni spettacolari che hanno regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio cosa ci lascia questa rassegna iridata. Simone Biles – La più vincente di sempre, la più medagliata di tutti i tempi, la più grande della storia. Non ci sono più aggettivi per descrivere questo fenomeno che ha ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto sognare! Bronzo storico delle Fate - Marco Lodadio d’argento. Peccato per la squadra maschile : È mancato davvero poco affinché i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si chiudessero in maniera trionfale per l’Italia. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista a Stoccarda e ha offerto delle prestazioni di altissimo livello come non si vedeva da tempo, basti pensare che non si vincevano due medaglie addirittura dalla storica edizione di Aarhus 2006 quando Vanessa Ferrari si erse a fenomeno indiscutibile della Polvere di ...

Ginnastica - Marco Lodadio in scia ai Signori degli Anelli : da Chechi a Morandi - tra i grandi dell’Italia al castello : Marco Lodadio rinverdisce ancora una volta la grande tradizione dell’Italia agli Anelli, l’attrezzo che ha regalato il maggior numero di gioie al nostro Paese nel corso della secolare storia della Ginnastica artistica. Oggi il 27enne di Frascati ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali, riuscendo così a confermarsi sul podio della rassegna iridata dopo il bronzo dello scorso anno. L’allievo di Gigi Rocchini è ...

Ginnastica - Marco Lodadio vola alle Olimpiadi 2020 con le Fate ed Edalli : l’Italia a Tokyo per sognare. Tutti i qualificati : Marco Lodadio si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla medaglia d’argento conquistata agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il romano non ha deluso le aspettative della vigilia, si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso e si è così guadagnato il sacrosanto pass per la prossima rassegna a cinque dove si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia: l’obiettivo è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta l’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia femminile termina la corsa - cosa faranno le Fate? Il programma tra allenamenti - vacanze e gare : L’Italia femminile ha terminato i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre non si sono infatti qualificate per le Finali di Specialità che andranno in scena nel weekend. La rassegna iridata si è conclusa con la storica impresa delle Fate che hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre, una vera e propria impresa della nostra Nazionale che ha riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini. cosa faranno ...

Ginnastica - Jury Chechi critica l’Italia maschile : “La non qualificazione alle Olimpiadi? Un fallimento - nessuno lo ammette” : Jury Chechi è pronto per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno, tra due giorni spegnerà le candeline su una delle torte più importanti della vita di un uomo, il traguardo di mezzo secolo porta inevitabilmente a tracciare un bilancio e a guardare al passato con un pizzico di nostalgia. Il Signore degli Anelli, una delle figure simbolo della nostra Ginnastica artistica, ha rilasciato un’intervista a Repubblica e si è soffermato sui ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando torna in gara l’Italia? Giorgia Villa ed Elisa Iorio in finale all-around : data - programma - orari - tv : Le Fate hanno passato una notte insonne, ancora incredule dell’impresa compiuta ieri quando hanno conquistato la medaglia di bronzo nel concorso a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’Italia è salita sul podio nella gara regina insieme a USA e Russia, una vera e propria apoteosi per le ragazze di Enrico Casella che hanno scritto un’autentica pagina di storia sportiva sovvertendo tutti i pronostici della vigilia. ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo il bronzo a squadre? Premi bassissimi per le Fate : L’Italia ha scritto un pezzetto di storia e ieri ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel concorso a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale torna sul podio iridato della gara regina a 69 anni di distanza dalla prima e ultima volta, le Fate si sono letteralmente superate e hanno confezionato una magia davvero superlativa che può essere sicuramente annoverata come una delle imprese più belle ...

FOTO Ginnastica - il body bianco-nero delle Fate : la creazione Sigoa che ha portato l’Italia al bronzo a squadre : Il body bianco-nero ha portato benissimo. Oggi l’Italia è scena in pedana a Stoccarda (Germania) per disputare la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le Fate hanno indossato la creazione realizzata da Sigoa pensata appositamente per questo evento: c’era il rischio che i leotard dell’azienda brianzola non uscissero nemmeno dagli armadi visto che le ragazze di Enrico Casella si sono qualificate ...