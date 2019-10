Giappone | Marquez | Quartararo | Dovizioso E Honda campione

Doppio trionfo per Marquez in Giappone : Doppio trionfo per Marc Marquez e la Honda nel Gran Premio del Giappone: il campione del mondo spagnolo ha ottenuto il decimo trionfo stagionale, il 54mo in carriera (eguagliati Mick Doohan e Dani Pedrosa), e la casa nipponica ha festeggiato il titolo iridato costruttori. Sul circuito di Motegi, Marquez ha dominato dall'inizio alla fine chiudendo davanti al francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso. Delusione per ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone : Il pilota spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda) ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone, davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Andrea Dovizioso (Ducati). Marquez, che era partito in pole position, è rimasto in testa per tutta la

Marquez vince Gran Premio del Giappone - Quartararo campione dei Rookie : Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gran Premio del Giappone. A Motegi è ancora lo spagnolo della Honda a trionfare

MotoGp – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...

MotoGp – Marquez soddisfatto - Quartararo si gode il titolo di Rookie - Dovi sperava nel 2° posto : le parole dei protagonisti del Gp del Giappone : Marquez trionfa in Giappone, alle sue spalle Quartararo e Dovizioso: le prime parole dei protagonisti del Gp del Giappone Marc Marquez ha conquistato l’ennesima vittoria: dopo il successo in Thailandia, lo spagnolo ha trionfato oggi anche in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori. Secondo posto per Quartararo, che dopo aver regalato qualche brivido iniziale in un breve duello con Marquez, ha dovuto lottare sul finale ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La strategia era quella di scappare fin da subito. Ho gestito tutto al meglio” : Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

MotoGp : Marquez vince anche in Giappone : 8.59 Marc Marquez non si ferma più.Il 26enne di Cervera,dopo aver conquistato in anticipo in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale, domina anche il Gp del Giappone. Il campione spagnolo firma il successo numero 80 (10° stagionale). A completare il podio il francese Quartararo e Andrea Dovizioso,che nel finale riesce a resistere agli attacchi di Vinales. Ottimo sesto Morbidelli che, dopo essere stato in lotta per il podio per oltre metà ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Luca Marini concede il bis - Luthi si avvicina ad Alex Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Alex Marquez - Luthi a -36 - Luca Marini 5° : Il GP del Giappone del Mondiale 2019 di Moto2 sorride a Luca Marini che sale si di una posizione e si porta in quinta piazza nella graduatoria generale. Lo svizzero Thomas Luthi, secondo a Motegi, accorcia le distanze da Marc Marquez (sesto in Giappone) a 36 lunghezze. Mancando 3 corse al termine, il vantaggio dell’iberico è ancora importante ma tutto può ancora accedere. Di seguito la Classifica Classifica Mondiale 2019: la graduatoria ...

Moto2 - Risultato GP Giappone 2019 : Luca Marini regola Luthi e vince anche a Motegi! 4° Baldassarri - 6° Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

LIVE Moto2 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : Marini pronto a regalare il bis - Fernandez all’attacco di Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.12 Un weekend particolare, molto segnato dalla pioggia che ha impedito ai piloti di lavorare al meglio sul passo. Marini è sembrato il migliore a trovare subito il limite e potrebbe anche riuscire a tentare una fuga nei primi giri se la partenza sarà regolare. 6.10 Dieci minuti al via! 6.07 Un altro italiano scatterà nei 10 ed è Marco Bezzecchi, in lenta ma costante crescita nelle ultime ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Marc Marquez vuole l’ennesimo successo - ma le Yamaha sembrano pronte alla sfida : Di che colore si tingerà l’alba di Motegi? Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP consegnerà il decimo successo stagionale al solito Marc Marquez? La speranza del campione del mondo è proprio questa, suggellare una stagione ai limiti della perfezione con l’ultima ciliegina sulla torta: la vittoria nella pista di casa della Honda. Dopo aver conquistato la pole position nel corso delle qualifiche disputate questa mattina (la prima ...