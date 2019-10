Genova | preside si rivolge a Facebook per cercare un supplente

Genova - cade finestra in classe e colpisce quattro studenti - feriti in modo lieve. La preside : “Servono più soldi per la sicurezza” : Di colpo cade una finestra in classe e colpisce quattro studenti, durante la lezione. E’ successo in provincia di Genova, nella scuola media Alessi, a Pegli. I ragazzi, due maschi e due femmine fra i 12 e i 13 anni, sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati all’ospedale Gaslini, dove sono stati ricoverati in osservazione in codice verde e poi dimessi nel pomeriggio. Gli accertamenti hanno evidenziato che solo un ...