Forza Italia compatta in piazza ma pesa il no della Carfagna

Forza Italia - Gelmini : “Carfagna via? No divisioni - scissione non avrebbe senso”. Salvini : “Unità”. Ma la piazza leghista non è convinta di B. : Dalle polemiche interne tra Mara Carfagna e Silvio Berlusconi per la presenza di Forza Italia nella piazza a trazione leghista, al tentativo di nascondere l’ennesima faida azzurra. A San Giovanni, per la manifestazione unitaria del centrodestra (ma promossa dalla Lega), FI si spacca. La vicepresidente della Camera (come Renato Brunetta e Lucio Malan, ma non solo) è critica e non si presenta, altri come le capogruppo Mariastella Gelmini e ...

Roma - Berlusconi si porta la claque di Forza Italia sul palco a trazione leghista. Ma in piazza c’è chi invoca Salvini : “Matteo - Matteo” : Mezzo partito, da Mara Carfagna a Renato Brunetta fino a Lucio Malan, lo aveva invitato a evitare la piazza a trazione leghista, tra il rischio dei fischi e la presenza dei militanti di CasaPound. Ma Silvio Berlusconi ha scelto di essere presente, accanto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. portandosi pure sul palco non solo esponenti del partito come le capogruppo di Camera e Senato Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, oltre che Tajani ...

Manifestazione a Roma : il temerario nella folla - tra le bandiere della Lega sventola quella di Forza Italia : In prima fila tra le bandiere della Lega e i tricolore dei manifestanti che sono accorsi in piazza San Giovanni spunta anche quella di Forza Italia, sventolata da un eroico sostenitore di Silvio Berlusconi. A dispetto delle polemiche sollevate da Fdi e Fi che chiedevano una Manifestazione unitaria

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Forza Italia contro Renzi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i Renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni). Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100 Con la ...

Renzi - clamorosi ospiti alla Leopolda : i big di Forza Italia a Firenze mentre Berlusconi è a Roma con Salvini : "Un abbraccio a chi diceva che sarebbe stato un flop". Matteo Renzi apre così, con una "pavonata", la decima edizione della Leopolda, la festa "personale" dell'ex premier e soprattutto la prima dopo la scissione dal Pd e la nascita di Italia Viva. Un bagno di folla talmente entusiasmante, suggerisce

Berlusconi : "Salvini leader del centrodestra - ma Forza Italia è diversa dalla Lega" : Silvio Berlusconi incorona Matteo Salvini quale leader del centrodestra, ma il presidente di Forza Italia ci tiene a ribadire le distanze di valori tra il suo partito e la Lega. Parlando a margine dell’Eurochocolate di Perugia, l’europarlamentare Berlusconi ha dichiarato: "Nel centrodestra il leader è colui il cui partito prende più voti. È evidente che se Salvini è oltre il 30% sia lui il leader, ma noi non siamo la Lega, siamo i ...

Silvio Berlusconi zittisce i dissidenti in Forza Italia : "Giusto andare in piazza. Ricordate Romano Prodi?" : Mancano poche ore alla manifestazione di domani, sabato 19 ottobre, il centrodestra unito in piazza contro il governo tassatore. Ci sarà anche Silvio Berlusconi, nonostante alcune polemiche interne al partito legate alla sua presenza. E intercettato dai cronisti a Perugia, spiega le ragioni dell'ade

Mara Carfagna contro Matteo Salvini e Casapound in piazza a Roma : si spacca Forza Italia : La tartaruga di Casapound ribalta Forza Italia. È Mara Carfagna a guidare la rivolta azzurra contro la manifestazione di piazza di Matteo Salvini sabato a San Giovanni a Roma. All'evento della Lega, sotto lo slogan "Orgoglio Italiano" ha aderito Giorgia Meloni e poi, a ruota, anche Silvio Berlusconi

CasaPound si autoinvita nella piazza di Salvini. Forza Italia si spacca : la nostra storia è diversa : Il leghista: apriamo a tutti gli Italiani. Carfagna: non vado, ma Berlusconi: «Sul palco contro il governo

Casapound in piazza sabato alla manifestazione della Lega - Forza Italia si spacca : Casapound sarà in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre, in occasione della manifestazione organizzata dalla Lega contro il governo. Un'adesione accettata senza batter ciglio da Matteo Salvini, ma che provoca una spaccatura all'interno di Forza Italia: Silvio Berlusconi conferma la sua presenza, mentre altri esponenti azzurri esprimono dubbi.Continua a leggere

Renata Polverini a Omnibus : "Atteggiamento inaccettabile - perché mi sono autosospesa da Forza Italia" : Renata Polverini, ospite a Omnibus, motiva la sua autosospensione da Forza Italia. Spiega insomma l'addio a Silvio Berlusconi: "Ho preso questa decisione dopo che avevo presentato la mia proposta di legge sullo Ius Culturae che già avevo proposto nella scorsa legislatura". E ancora: "Il mio partito

Mulè : entro fine anno nascerà la “nuova” Forza Italia : Onorevole Giorgio Mulè, Forza Italia è già sul piede di guerra contro una manovra appena licenziata dal governo giallorosso. “L'Italia e gli Italiani conosceranno la fragilità di una manovra che mortifica le imprese, i lavoratori, gli autonomi, che tradisce gli impegni presi e che porterà questo Paese verso una decrescita totalmente infelice. Non solo. Con le misure previste con la deroga al codice della privacy che consente all’Agenzia ...

XIV Municipio Roma - si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Bordoni - Gasparri e Giro : Roma – Si riunisce il coordinamento di Forza Italia del XIV Municipio per l’assegnazione delle nuove deleghe a tutti i componenti che svolgono con impegno l’attività politica in un territorio di Roma particolarmente esteso, un quadrante della Città con diverse problematiche e di storica importanza per il centrodestra. In questa fase di rinnovamento per il partito continua il radicamento e si struttura nelle sue articolazioni ...

Paolo Bonaiuti - morto ex portavoce Berlusconi/ Da Forza Italia al 'tradimento' in Ncd : Paolo Bonaiuti, è morto l'ex portavoce di Berlusconi e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: dai 18 anni in Forza Italia al 'tradimento' col Ncd