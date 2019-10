Football americano | Italia-Svizzera 38-0 | storica impresa | azzurri qualificati per la

Italia-Svizzera Football americano : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’Italia del football americano è pronta a fare la storia! Il Blue Team, infatti, si giocherà l’accesso al Gruppo A dei prossimi Campionati Europei, un traguardo che ci sfugge da ben 25 lunghi anni. Dopo aver vinto in Austria domenica 6 ottobre con il punteggio di 21-14 con una prestazione straordinaria, l’Italia si gioca tutto contro la Svizzera per approdare alla manifestazione continentale. La super-sfida si disputerà a Milano ...

Football americano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia fa la storia e vince in Austria! Inizia bene il cammino del Blue Team : Inizia nel migliore dei modi il percorso della Nazionale italiana di Football americano verso i campionati Europei 2020. L’Italia, infatti, ha vinto in Austria con il punteggio di 21-14 e ha mosso un passo importante nel mini-torneo che coinvolge, oltre ad Italia e Austria, anche la Svizzera nel Girone B. Il match di Vienna si è disputato al Footballzentrum Ravelinstraße con i padroni di casa subito in avanti. L’Austria sblocca il ...

Football americano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia pronta per le sfide con Austria e Svizzera : La Nazionale Italiana di Football americano ha incominciato il proprio cammino di preparazione verso due sfide determinanti per la qualificazione agli Europei 2020. Gli azzurri si sono ritrovati presso la Base Logistica dell’Aeronautica Militare di Rivolto (in provincia di Udine), l’Italia affronterà l’Austria a Vienna il 6 ottobre (ore 14.00) e la Svizzera il 20 ottobre a Milano. La prima fase delle Qualificazioni (4 diversi ...

