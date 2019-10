Firenze | ragazza di 19 anni muore in discoteca | si è sentita male dopo cocktail di alcol

Fonte : fanpage

(Di domenica 20 ottobre 2019) Unadi 19di Livorno è morta questa notte in unadi Sovigliana, vicino. Il decesso potrebbe essere stato causato da un mix die droghe che la giovane aveva assunto poco prima di sentirsi. Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto.

