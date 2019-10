Firenze | ragazza di 19 anni morta in discoteca | ipotesi alcol e droga | si cerca il pusher

Firenze - ragazza di 19 anni muore in discoteca dopo un malore - forse causato da mix di alcol e droga : Una ragazza di 19 anni di Livorno è morta questa notte in una discoteca di Sovigliana, vicino Firenze. Il decesso potrebbe essere stato causato da un mix di alcol e droghe che la giovane aveva assunto poco prima di sentirsi male. Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto.Continua a leggere

