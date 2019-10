Firenze | 19enne perde la vita in discoteca dopo malore | potrebbe avere assunto sostanze

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una terribile tragedia si è verificata alle prime ore di oggi, 20 ottobre, in nottata, allaJaiss di Sovigliana di Vinci, nel fiorentino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una ragazza di 19 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, è deceduta all'interno dello stesso localeaver accusato un. Al momento non si sa con certezza quale sia la causa del decesso della vittima, ma chi indaga teme che la giovane possa averun mix di alcol e droghe, che poi gli è risultato fatale. Adesso a stabilire con certezza il perché lasia morta sarà l'autopsia, già disposta dal magistrato di turno presso la Procura di. Genitori straziati Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione, sulle sue pagine online, la giovane era originaria di Livorno, e ieri sera aveva deciso di passare un sabato proprio alla ...

fattoquotidiano : Firenze, 19enne muore in discoteca. Ipotesi di chi indaga: malore causato da assunzione di alcol e droghe - giornali_it : Firenze, muore a 19 anni in una discoteca a Vinci. Si sospetta mix di alcol e droga #20ottobre… - Italia_Notizie : Firenze, 19enne muore in discoteca: ipotesi mix di alcol e droghe -