Festivalmeteorologia 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di domenica 20 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion E’ pronta a prendere il via la 5° edizione delche si terrà come di consueto a Rovereto in Trentino Alto Adige, dal 15 al 17 Novembre. Il tema di quest’anno riguarda: “La meteorologia in Italia: ieri, oggi, domani”, mirando a fare il punto della situazione attuale del mondo della meteorologia in Italia, confrontandosi con i punti di forza e le criticità della situazione pregressa e cercando di capire le prospettive future. In particolare, come è purtroppo evidente dagli eventi atmosferici intensi che sempre più si verificano costantemente, il festival vuole essere un’occasione di confronto per capire quale sia il ruolo che la meteorologia può e deve assumere per far fronte a questi cambiamenti, ad ogni livello: dal coadiuvare le politiche pubbliche ...