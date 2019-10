Festa del Cinema di Roma | il 24 ottobre Anteprima Premio Anpoe

Le foto della maniFestazione di Salvini ieri a Roma : C'erano circa 70mila persone, dice la questura: hanno parlato anche Giorgia Meloni, Berlusconi e molti presidenti di regione

Bagno di folla per il premio La Pellicola D’oro alla Festa del Cinema di Roma : Tra gli ospiti Gabriel Garko ed Elena Russo Si è tenuta la terza edizione de la premiazione de La Pellicola D’oro, nell’ambito dell’area RomaLazioFilmCommission della Festa del Cinema di Roma, con la presenza di grandi personalità del nostro Cinema italiano. Quest’anno 2019, grazie alla collaborazione di tre associazione professionali: A.I.A.R.S.E., A.P.A.I. e A.S.N.A.C. che hanno collaborato con il premio de La Pellicola D’oro, sono stati ...

Festa del cinema di Roma 14 – The Farewell : Dolce e divertente, dopo aver sorpreso il Sundance film festival la commedia di Lulu Wang sbarca alla Festa del cimema di Roma! Billi è una giovane cinese trapiantata a New York da quando aveva sei anni. Nonostante la lontananza è sempre rimasta molto legata alla nonna Nai Nai ma presto scopre dalla sua famiglia che alla nonna è stato diagnosticato un tumore ai polmoni…anche se Nai Nai non lo sa! La famiglia infatti ha deciso di non dire ...

Il cast di Downton Abbey alla Festa del Cinema di Roma per la première del film : foto e video dal red carpet : Erano soltanto in tre, ma comunque attesissimi dalla folla intorno al red carpet: gli attori del cast di Downton Abbey alla Festa del Cinema di Roma 2019 hanno presentato in anteprima italiana il film sequel della pluripremiata serie, già uscito a settembre nel Regno Unito e negli Stati Uniti. film record d'incassi al botteghino inglese, sostenuto con entusiasmo dal pubblico della serie di Julian Fellowes sebbene la critica lo abbia accolto ...

Ron Howard ripercorre la sua carriera alla Festa del Cinema di Roma - : Serena Nannelli Il regista si è sbizzarrito tra ricordi d'infanzia, imitazioni e riflessioni, in occasione della visione assieme al pubblico di alcune scene tratte dai suoi film Ron Howard, a Roma per presentare la sua ultima opera, "Pavarotti", documentario sulla vita del celebre tenore italiano, è stato protagonista di uno degli Incontri Ravvicinati alla Festa del Cinema di Roma. Per un paio d'ore, aiutato da alcune clip tratte da ...

Festa del cinema di Roma 14 – Motherless Brooklyn : Edward Norton fa il suo esordio alla regia e apre la quattordicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Lionel Essrog è un detective privato particolare, è affetto infatti da numerosi tic nervosi e da un disturbo psicologico che gli fa spesso dire cose che preferirebbe non dire. Lionel lavora con Frank Minna, suo amico fraterno, nella sua agenzia investigativa; l’ultimo caso di Frank però sembra essere più grande del solito e porterà ...

I lati oscuri della maniFestazione della Lega : quello che gli altri non vi hanno detto : Oltre 200mila in piazza: questi i numeri dell’organizzazione dell’evento Orgoglio Italiano con cui Matteo Salvini e la Lega Nord hanno portato a Roma, il 19 ottobre, tutto il centrodestra per protestare contro il Governo Conte, chiedendo di tornare alle urne. Tantissimi i simpatizzanti e militanti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Casapound che hanno assiepato piazza San Giovanni fin dalla mattinata, in attesa della manifestazione. Tra ...

Bellissime di Elisa Amoruso alla Festa del Cinema di Roma : Giovanna, Francesca e Valentina Goglino, sono le tre sorelle protagoniste del documentario “Bellissime”, presentato in anteprima ad Alice nella Citta’, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2019. Il documentario, girato da Elisa Amoruso (che ha recentemente scritto e diretto ‘Chiara Ferragni-Unposted’ presentato al Festival del Cinema di Venezia 2019), racconta senza filtri la quotidianita’ delle tre sorelle, alternando ...

