Ferguson | l' agente Pagliara lo accusa di combine per Manchester Utd-Juventus

(Di domenica 20 ottobre 2019) Dall'Inghilterra arriva una clamorosa notizia che parla di calcio, top club e corruzione. Il protagonista è Pino, personaggio discusso e discutibile che, tra l'altro, si trova attualmente alla sbarra a Londra in un processo per corruzione. Nell'ambito del procedimento spunta una registrazione in cui lo stessodi corruzione un'icona del calcio britannico, il tecnico scozzese Alexche per quasi un trentennio ha guidato dalla panchina ilUnited. Secondo il Daily Telegraph, l’italiano ha raccontato di unafraper una partita di Champions dei tempi in cui lui collaborava con Luciano Moggi.avrebbe suggellato l’accordo ringraziandoa suo modo, con un Rolex d’oro da 35 mila euro. Sono dichiarazioni da prendere con le dovute cautele: intanto per la pessima fama dell'tore: l'Pino ...

