Erika Lucchesi | 19 anni anni | morta in discoteca | ipotesi mix alcol e droghe La mamma si

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una ragazza di 19stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in. La vittima è, di Livorno. Il locale, lo storico club Jaiss che proprio ieri sera festeggiava la riapertura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. A quanto si apprende, la ragazza avrebbe accusato un malore intorno alle 4.15: inutile la corsa dei sanitari del 118. Al locale sono immediatamente arrivati anche i genitori della giovane. La madre ha accusato un malore ed è stato necessario un nuovo intervento dell’ambulanza. Al momento l’più probabile è che la giovane avesse assunto, ma sarà l’autopsia a far luce sulle cause del decesso. I carabinieri hanno già sentito gli ...

