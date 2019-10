Equitazione | FEI Jumping World Cup Oslo 2019 | vince l’elvetico Bryan Balsiger | 30ma

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Si è disputata ad, in Norvegia, la prima tappa dellaCup di salto ostacoli di, che è stata vinta dall’elveticosu Clouzot de Lassus, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 40″00. Seconda piazza per l’amazzone lusitana Luciana Diniz su Vertigo du Desert con il crono di 40″40, terzo il norvegese Geir Gulliksen su VDL Groep Quatro in 40″99. L’unica azzurra in gara, Giulia Martinengo Marquet su Elzas, ha chiuso inposizione con 8 penalità sul percorso base in 76″27. La nostra rappresentante non ha raccolto punti, che andavano ai migliori 16, con la classifica che ovviamente è comandata dallo svizzerograzie ai 20 punti incamerati oggi. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...