Equitazione | FEI Dressage World Cup Herning 2019 | anche il Grand Prix Freestyle va a

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Podio identico a quello deldi ieri quello odierno ad, in Danimarca, dove si è disputato ildella tappa dellaCup di. Oggi, per la gioia del pubblico di casa, sui 15 partecipanti che avevano superato la prima scrematura, si è imposta l'amazzone danese Cathrine Dufour su Bohemian, che ha dominato con il punteggio di 88.190. Messi in riga due tedeschi, il cavaliere Benjamin Werndl su Daily Mirror 9, secondo, ma sempre a debita distanza con 84.545, e l'amazzone Helen Langehanenberg su Damsey FRH, che si attesta in terza posizione con 83.360. Nelle prove dellaCup dinon ci sono stati azzurri in gara. roberto.santangelo@oasport.it