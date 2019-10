Elezioni Svizzera | proiezioni | “Verdi oltre il 10% alle legislative | sono il quarto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) L’onda verde registrata in Europa prosegue anche in. Si profila una bella vittoria dei partiti ecologistiin cui4.600 candidatiin corsa per i 246 seggi delle due Camere. Stando alla prima proiezione nazionale nel Consiglio Nazionale (Camera del popolo) i Verdi, formazione di sinistra guidata da Regula Rytz, supererebbero con il 12,7 % il partito dei popolari democratici (Ppd, centro) e diventerebbero ilpartito del paese. Il partito di destra nazionalista, Udc, resterebbe prima forza, ma in calo rispettodel 2015. In difficoltàanche il partito liberale e i socialisti. La stessa tendenza, anticipata dai sondaggi, è osservata con i primi risultati al Consiglio degli Stati (Camera dei cantoni) dove la formazione ecologista potrebbe conquistare tre seggi contro un’unica poltrona nella precedente legislatura, ...

