Fonte : blogo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ospite diIN la bellissimaè voluta tornare sulle difficoltà subìte durante il delicato periodo in cui suoCorradi, avuto dalla storia con il calciatore Bernardo, è stato operato per il tumore che poi è riuscito a superare. 6 dicembre, quella data ha segnato una nuova vita per il piccolo e per la sua famiglia, un nuovo sorriso, un nuovo inizio: Ho preso delle gocce per tranquillizzarmi perchè venivo da 5 giorni senza aver mangiato e dormito, ero molto stanca, ho consegnato mioin sala operatoria ma non sapevo se lo avrei rivisto e come sarebbe uscito fuori dalla sala operatoria. Nelle ore più concitate, nonostante la paura, ha saputo tirare fuori tempra, forza, carattere da invidiare: Nella sala d’attesa in sala operatoria,mi ha chiesto se poteva morire a causa dell’operazione e io gli ho detto di no, che durava un’ora e ...

Annaeilsuocanc1 : RT @ZeusMega: Mi ha commosso tanto il racconto di Elena Santarelli in modo particolare le parole del piccoli prima dell'intervento... augur… - Annaeilsuocanc1 : RT @PediatriaOggi: #ElenaSantarelli, un libro sulla malattia del figlio Giacomo?? Il libro di Elena Santarelli è un colpo al cuore, fatico… - see_lallero : Elena Santarelli a Domenica IN sul figlio Giacomo: 'Con quello che ha passato non può subire anche la stupidità deg… -