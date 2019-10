È stato dichiarato il massimo livello di allerta per il cattivo tempo nelle province di

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

A Santiago - in Cile - è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici : A Santiago, in Cile, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Le proteste, iniziate dopo l’annuncio di aumenti dei biglietti fino a 831 pesos Cileni (circa 1 euro),

In Ecuador è stato dichiarato lo stato d’emergenza dopo le proteste di giovedì contro la riforma economica del governo : Il presidente dell’Ecuador Lenín Moreno ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo che giovedì in diverse città del paese c’erano stati scontri tra la polizia e i manifestanti che partecipavano a uno sciopero nazionale contro il piano di riforma economica annunciato mercoledì

Dichiarato lo “stato di emergenza climatica ed ecologica” : la folle e antiscientifica circolare di una dirigente scolastica : Si chiama Maria Grazie Lancellotti, è convinta di essere la Giovanna d’Arco dei cambiamenti climatici e invece è più un Don Chisciotte senza cavallo: combatte contro i mulini a vento. Inutilmente. La signora è la dirigente del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma e nelle scorse ore ha emesso una delle circolari più antiscientifiche della storia, in cui dichiara lo “stato di emergenza climatica ed ecologica per il suo ...

La scienza ha perduto un tesoro di 300.000 euro : “sradicato” dal mare - è stato dichiarato SCOMPARSO : E’ una notizia sconcertante, quella che è stata ufficializzata poche ore fa: una stazione di ricerca subacquea sul fondale al largo di Kiel, in Germania, che inglobava nei suoi server dati sull’ecosistema del Baltico, è scomparsa. La sera del 21 agosto, infatti, ogni forma di comunicazione con Boknis Eck (l’osservatorio), si sono interrotte, senza che gli scienziati del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel e ...

Incendio ad Avellino - dichiarato lo stato di emergenza : "Fiamme sotto controllo e nessun ferito". Lo spiega Iandolo Pellegrino, portavoce dei vigili del fuoco di Avellino, che...

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'emergenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

Migranti - nave Eleonore forza il divieto ed entra nelle acque italiane : dichiarato stato di emergenza : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

