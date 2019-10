Durissimo scontro Salvini-Conte | il leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e

Fonte : baritalianews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Dal palco di Romanon ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo premier, Giuseppe. Matteoa Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno17. Proprio il suo ultimo intervento è stato quello più applaudito: “Dateci una mano a mandare a casa Raggi e Zingaretti, il duo sciagura per Roma e il Lazio. Bibbiano? Mai piùe ai papà”. Poi l’attacco a Giuseppe: “Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue per aver permesso più partenze e più morti. Questa non è una piazza di estremisti ma di italiani orgogliosi di esserlo”. Alla fine del discorso ha ...

