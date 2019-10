DIRETTA Vis Pesaro Piacenza | risultato finale 1-0 | | decisivo Voltan su rigore

DIRETTA/ Fiorentina Chievo Primavera - risultato 1-1 - streaming video : pari di Lovisa : Diretta Fiorentina Chievo Primavera: streaming video tv, risultato live 1-1. Primo tempo brillante nel match per la 5giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Treviso-Venezia - 61-54 - video streaming tv : orogranata in difficoltà : Diretta Treviso Venezia streaming video tv: risultato live del derby veneto di basket valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Treviso Venezia - risultato live 35-35 - streaming video tv : intervallo lungo : DIRETTA Treviso Venezia streaming video tv: risultato live del derby veneto di basket valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Treviso Venezia - 0-0 - streaming video tv : palla a due - si comincia! : DIRETTA Treviso Venezia streaming video tv: risultato live del derby veneto di basket valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA TREVISO VENEZIA/ Streaming video tv : parola a coach Max Menetti : DIRETTA TREVISO VENEZIA Streaming video tv: parla coach Menetti, orario e risultato live del derby veneto di basket per la quinta giornata di Serie A.

Sentenze pilotate : arrestato Casimiro Lieto - autore televisivo di Rai Due de "La vita in DIRETTA" : C'è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta «Ground Zero 2». L'autore televisivo...

X Factor 2019 - Home Visit/ Concorrenti al live e DIRETTA : Daniel canta Rescue Me : X Factor 2019, Home Visit: diretta, eliminati e ammessi ai live.In attesa delle decisioni di Sfera Ebbasta tocca a Malika Ayane valutare i suoi.

Musica - su OA Plus la DIRETTA LIVE degli Home Visit di X Factor 13! : X Factor 13 è giunto all’ultima puntata prima dei LIVE! Con gli Home Visit registrati a Berlino, che verranno messi in onda questa sera a partire dalle ore 21.15, verranno definite le terne di cantanti per ogni categoria che parteciperanno alla fase clou del programma. La DIRETTA LIVE testuale degli Home Visit sarà disponibile su OA Plus. Questi i cinque concorrenti per ogni categoria che saranno in lotta per i tre posti: Lorenzo Rinaldi, ...

Chi l’ha visto - Federica Sciarelli insultata in DIRETTA : “Vai affan....” : Imprevisto poco gradevole durante la puntata del 16 ottobre scorso di Chi l’ha visto: Federica Sciarelli è stata insultata in diretta da Michele Caruso, che l’ha “mandata a quel paese” in modo abbastanza colorito. Caruso, disturbatore telefonico che ama lasciare il segno in tv e in radio, aveva già contattato il programma di Rai 3 nella scorsa edizione. L’appuntamento, però, si è ripetuto anche nella serata di ieri sera quando Federica Sciarelli ...

Michele Caruso Vs Federica Sciarelli in DIRETTA a Chi l'ha Visto?/ 'Vaffan*ulo!' : Michele Caruso contro Federica Sciarelli in diretta a Chi l'ha Visto?: il disturbatore interviene al telefono al grido di 'Vaffan*ulo!'

Chi l’ha visto - Michele Caruso chiama in DIRETTA : “Sciarelli vaff***”. La conduttrice lo gela : “Un deficiente che dovrebbe farsi curare” : Imprevisto in diretta durante la puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda mercoledì sera su Rai 3. La conduttrice, Federica Sciarelli, ha dato spazio come di consueto a una telefonata dal pubblico ma quando la regia ha dato la linea si è scoperto che all’altro capo del telefono non c’era un telespettatore interessato a ciò di cui si stava discutendo in studio bensì il disturbatore Michele Caruso, vecchia ...

“Vaf***”. Federica Sciarelli insultata in DIRETTA tv : imbarazzo a Chi l’ha visto? : Momenti di imbarazzo in diretta tv. La padrona di casa è proprio lei, la meravigliosa Federica Sciarelli. Parliamo naturalmente di Chi l’ha visto?, lo storico programma di servizio pubblico che cerca di essere utile nella ricerca di persone scomparse. Ma cosa è successo? Un uomo ha chiamato in diretta e ha insultato Federica Sciarelli: “Vaffa***”. Inutile dire che subito in studio è calato un gelo scioccante, per fortuna la padrona di casa che ...

SCUOLA/ Ministro - non servono interviste ma un'altra "chiamata DIRETTA" - trasparente - : Il Ministro Fioramonti ha rilasciato due interviste, un al "Corriere della Sera" l'altra a "Repubblica", piene di proposte. Le abbiamo discusse

Chi l’ha visto Federica Sciarelli - telefonata choc in DIRETTA : “Vaff…!” : Federica Sciarelli riceve una telefonata con una parolaccia in diretta a Chi l’ha visto: “Vaff…!” “La mamma dei cretini è sempre incinta”, è stata Federica Sciarelli stessa a ricordare il famoso detto, glissando elegantemente dopo lo scherzo di pessimo gusto ricevuto nella puntata di Chi l’ha visto di stasera, mercoledì 16 ottobre 2019. La giornalista di Rai3, rispondendo in diretta alla telefonata di un ...