Diretta Torino Cagliari Primavera | risultato 0-0 | streaming | Rauti sfiora il gol!

Per quanto Valverde e Bernal siano sicuramente i nomi più importanti al via oggi, il favorito numero uno, in assenza di quel Primoz Roglic che vince ogni volta che attacca il numero alla schiena, sembrerebbe essere il canadese Michael Woods della EF Education First. Woods, 2° qua nel 2016 e 2° al recente Giro dell'Emilia, è uno specialista delle classiche dure, già sul podio sia ...

Egan Bernal è chiaramente il nome di punta in casa Ineos, ma oggi attenzione anche a Diego Rosa. Il piemontese, al recente Giro dell'Emilia, ha dato l'idea di aver ritrovato il colpo di pedale che aveva nelle stagioni passate in Astana e qua sa come si vince, dato che si impose nel 2015 davanti a Majka e Aru. 13.47 Orfana di Vincenzo Nibali, oggi la Bahrain-Merida si affiderà ...

13.32 Sono stati percorsi i primi 60 km di questa Milano-Torino. 5 i corridori in fuga, questi i loro nomi Daniel Savini (Bardiani_CSF), Joey Rosskopf (CCC), Rémi Cavagna (Quick-Step), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini), Nicolas Dalla Valle (UAE Team Emirates). La presentazione della Milano-Torino 2019/a> – La startlist e l'elenco completo dei partecipanti – Orario, streaming e ...

Diretta Milano Torino 2019/ Streaming video Rai: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo giunta alla 100edizione, oggi 9 ottobre,.

94′ Finisce la partita tra Torino-Napoli 0-0. 92′ Belotti prova la progressione sulla sinistra ma viene fermato da Allan. 90′ Ci saranno 4 minuti di recupero. 89′ Iago Falque prende palla e tira al limite dell'area, para facilmente Meret. 87′ Esce Verdi per Iago Falque nel Torino. 85′ Torino che spreca un contropiede con Verdi che sbaglia il lancio per ...

79′ Belotti punta Di Lorenzo e lo salta, ma sbaglia il cross calciando troppo forte. 77′ Callejon dalla destra prova a mettere con l'esterno un pallone per Mertens, lancio completamente sbagliato. 75′ Verdi da calcio d'angolo trova la testa di Izzo che colpisce la palla ma non trova la porta. 73′ Ansaldi da ottima posizione incrocia il sinistro ma trova la ...

68′ Acrobazia di Belotti che non trova la rete per pochissimo sul secondo palo. 66′ Fuori Insigne e dentro Llorente nel Napoli. 64′ Fabiàn Ruiz si coordina per calciare dal limite dell'area, tiro fuori di molto. 62′ Azione insistita del Torino che prova a crossare più volte senza trovare il tiro. 60′ Esce Lozano per Callejon nel Napoli. 58′ Lancio di ...

60′ Esce Lozano per Callejon nel Napoli. 58′ Lancio di Ansaldi dalla destra, anticipo di Manolas che sventa il possibile colpo di testa di Belotti. 56′ Izzo con una bella percussione entra dentro l'area di rigore e viene messo giù, non è rigore per l'arbitro. 54′ Torino che sta interpretando molto bene il secondo tempo, alzando i ritmi di gioco nei momenti ...

46′ inizia forte il Torino che spinge sulla fascia di Verdi e Laxalt. inizia il secondo tempo! 18.54 inizia bene il Napoli poi sale il Torino di LIVEllo e nel finale sfiora il vantaggio con Ansaldi. A tra poco per il secondo tempo. 48′ Fine primo tempo. 48′ Ansaldi da fuori area dopo un corner batte al volo di destro, vola Meret a respingere. 47′ Giallo per Luperto che ...

40′ Partita bloccata tatticamente, Torino molto ben messo in campo e il Napoli fatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′ dentro Ghoulam ...

16′ Perde palla pericolosamente Zielinski a centrocampo con Rincon che serve Verdi, il tiro finisce sull'esterno della rete. 14′ Percussione centrale di Insigne che non passa la palla a Mertens e va al tiro, Izzo smorza il tiro che finisce sulle mani di Sirigu. 12′ Prova il Torino a costruire con Ansaldi e Rincon ma quest'ultimo sbaglia l'appoggio per ...

6′ Torino che ora prova ad uscire alzando il baricentro della squadra. 4′ aggressivo il Napoli in questa fase iniziale di partita attaccando la prima costruzione granata. 3′ Napoli che con i fraseggi veloci mette in difficoltà gli esterni del Torino. 1′ Napoli che si schiera con il tridente offensivo con Insigne, Mertens e Lozano. Inizia la partita! 17.57 Le squadre ...

17.57 Le squadre stanno per entrare in campo. 17.50 Mancano solamente dieci minuti all'inizio della partita. 17.40 Baselli accompagnerà l'azione offensiva di Verdi e Belotti partendo dalla posizione di trequartista. 17.35 Rispetto alla viglia giocano Laxalt e Lyanco al posto di Bonifazi e De Silvestri, l'esterno è alla seconda panchina di fila. 17.30 Il Torino è la squadra ...

17.50 Mancano solamente dieci minuti all'inizio della partita. 17.40 Baselli accompagnerà l'azione offensiva di Verdi e Belotti partendo dalla posizione di trequartista. 17.35 Rispetto alla viglia giocano Laxalt e Lyanco al posto di Bonifazi e De Silvestri, l'esterno è alla seconda panchina di fila. 17.30 Il Torino è la squadra che ha vinto il maggior numero di match ...