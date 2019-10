Di Maio | senza di noi il Governo non esiste

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non c'è governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio risponde a Conte : "Senza M5S non esiste Governo" : Ieri sera, al termine di una giornata di polemiche sulla manovra e su eventuali modifiche da apportare, il Premier Conte si è lasciato andare a dichiarazioni nette, ricordando a tutte le componenti che sono state proprio loro ad approvare in consiglio dei ministri la manovra che adesso stanno criticando. Conte ha invitato tutti a fare squadra, altrimenti "chi non la pensa così è fuori dal Governo".Conte ha richiamato all'ordine proprio tutti, ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non esiste il governo - vertice per tre proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio risponde a Conte : "Senza M5S non esiste Governo e manovra" : Ieri sera, al termine di una giornata di polemiche sulla manovra e su eventuali modifiche da apportare, il Premier Conte si è lasciato andare a dichiarazioni nette, ricordando a tutte le componenti che sono state proprio loro ad approvare in consiglio dei ministri la manovra che adesso stanno criticando. Conte ha invitato tutti a fare squadra, altrimenti "chi non la pensa così è fuori dal Governo".Conte ha richiamato all'ordine proprio tutti, ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non esiste il governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio a Conte : “I suoi toni ci fanno male - senza il M5s non esiste il governo” : “Questi toni ci fanno male, gli ultimatum non servono. senza il M5s non esiste il governo”. A dirlo, da Matera, è il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, che risponde alle parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte, che aveva ribadito il suo sì al piano anti-evasione in contrapposizione con le idee espresse proprio da Di Maio (e da Matteo Renzi). L'articolo Di Maio a Conte: “I suoi toni ci fanno male, senza il ...

Governo - Di Maio a Conte : “No a ultimatum - senza M5s non esistono esecutivo e manovra” : La risposta non si è fatta attendere e il tono, in attesa del vertice di maggioranza convocato per lunedì, è da muro contro muro. Luigi Di Maio l’ha offerta ai giornalisti che lo attendevano Matera per Expo 2020, la cui prima domanda è stata sulle parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte. “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al Governo. In politica si ascolta la prima forza ...

Di Maio risponde a Conte : “Senza le nostre proposte la manovra non esiste” : «Soddisfatti per la convocazione del vertice di maggioranza». Ed elenca i tre obiettivi imprescindibili per il M5S

Manovra - ultimatum di Di Maio"Senza le proposte M5S non si fa" : "Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza domani e potremo discutere di questo ma devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non è il tema del Movimento, toni del tipo 'O si fa così o si va a casa' fanno del male anche al Paese ed al governo perché in politica si ascolta e si prendono in ...

Luigi Di Maio : "Senza M5s non esiste il governo - senza nostre proposte non c'è la manovra" : “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al governo”. Luigi Di Maio risponde così alle parole di Conte che ieri da Perugia aveva detto, riferendosi alla manovra, “chi non fa squadra è fuori dal governo”.“In politica - ha continuato il capo politico M5s - si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s ...

Manovra - Di Maio replica a Conte : «Senza M5S non esiste il governo» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. Conte a Di Maio e Renzi:...

"Senza M5s non c'è il governo". Di Maio replica a Conte : "Se va casa il Movimento è chiaro che è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo, anzi, quasi impossibile, mi auguro che nei prossimi giorni queste dichiarazioni possano essere chiarite". Così Luigi Di Maio, intervistato da 'Rainews' a Matera, replica alle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale ha avvertito che "bisogna fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo". Un ...

Di Maio a Conte : senza M5S no Governo : 11.15 "I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al Governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5S, perché se va a casa il M5S è difficile che possa esistere ancora una coalizione di Governo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il ministro, a Matera per Expo 2020, ha così replicato alle parole usate ieri dal premier Conte."Non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Bisogna ...

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...