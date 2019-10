Di Maio a Conte | “I suoi toni ci fanno male | senza il M5s non esiste il governo”

Governo - Di Maio a Conte : “No a ultimatum - senza M5s non esistono esecutivo e manovra” : La risposta non si è fatta attendere e il tono, in attesa del vertice di maggioranza convocato per lunedì, è da muro contro muro. Luigi Di Maio l’ha offerta ai giornalisti che lo attendevano Matera per Expo 2020, la cui prima domanda è stata sulle parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte. “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al Governo. In politica si ascolta la prima forza ...

"Senza M5s non c'è il governo". Di Maio replica a Conte : "Se va casa il Movimento è chiaro che è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo, anzi, quasi impossibile, mi auguro che nei prossimi giorni queste dichiarazioni possano essere chiarite". Così Luigi Di Maio, intervistato da 'Rainews' a Matera, replica alle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale ha avvertito che "bisogna fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo". Un ...

Di Maio a Conte : senza M5S no Governo : 11.15 "I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al Governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5S, perché se va a casa il M5S è difficile che possa esistere ancora una coalizione di Governo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il ministro, a Matera per Expo 2020, ha così replicato alle parole usate ieri dal premier Conte."Non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Bisogna ...

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Luigi Di Maio - retroscena sui messaggini privati a Conte. I nomi del M5s : chi sta con lui - chi col premier : Psicodramma M5s. Il durissimo comunicato di Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte sulla manovra, una minaccia nemmeno tanto velata sul rischio di far mancare i voti in Aula e dunque far saltare il governo, sarebbe stato una accelerazione improvvisa e mal digerita da molti esponenti di spicco dei 5 Ste