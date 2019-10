Quello mi dà…”. Francesca Fialdini senza parole. L’ospite gela lo studio di “Da noi… a ruota libera” : Da esule ad influencer, è questa la storia di nonna Licia, 89enne istriana trapiantata a Viterbo. A dare la notorietà alla donna non è stata la personale ricerca di successo, ma il nipote 35enne Emanuele Usai, esperto di digital marketing, che voleva vedere la nonna sorridere di nuovo dopo la morte del marito. ”Dopo la morte di nonno Aldo, nonna era depressa. Non sapevo come tirarla su. Le ho proposto, per gioco, di fare qualche foto. Lei si ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera : “Non ho capito” : Da noi…a ruota libera. La Fialdini convince sempre più i telespettatori Sono tornate oggi, domenica 13 ottobre, le emozionanti storie de Da noi…a ruota libera. Al pubblico si è presentata una Francesca Fialdini più briosa che mai con addosso degli abiti così luccicanti da fare luce a tutto lo studio. Così, come il suo grande […] L'articolo Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera: “Non ho ...

Da noi… a ruota libera : Francesca Fialdini tallona la d’Urso. Gli ospiti : Francesca Fialdini: terza sfida con Barbara d’Urso dopo il calo d’ascolti. ospiti e anticipazioni 6 ottobre Andrà in onda domani, 6 ottobre 2019, la terza puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, che ha debuttato con ottimi risultati in termini di auditel il 22 settembre scorso. Eppure, dopo la prima inaspettata vittoria sul temibile competitor Domenica Live di ...

Da noi…A ruota libera - ospite della Fialdini Teresa Bellanova : tutta la verità sul giorno del giuramento : È partito Da noi…A ruota libera il nuovo programma domenicale di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini. La sua prima ospite è stata la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, che nello studio ha ripercorso quella che è la sua storia. La Ministra ha raccontato di essere partita da zero e

Da noi…A Ruota Libera - la ministra Teresa Bellanova : “Ho avuto paura” : Da noi…a Ruota Libera, ospite la Minstra Teresa Bellanova È partito oggi, Domenica 22 Settembre 2019 alle 17:35, Da noi…A Ruota Libera il nuovo programma domenicale di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice, reduce dall’esperienza a La Vita in Diretta, si è inoltrata così in una avventura tutta nuova. La trasmissione che va […] L'articolo Da Noi…A Ruota Libera, la ministra Teresa Bellanova: “Ho ...

