Da Kate Middleton e dalla sua Chanel possiamo imparare una grande lezione sulla moda

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Parte tuttoconsapevolezza che ognuno ha della propria identità. Così fanno i reali e così possono fare tutti”. Secondo Danilo Venturi, direttore del Poli, prestigiosa scuola diprivata di Firenze, i membri della Royal Family hanno - ancora - molto da insegnarci in fatto di stile. Ad esempio, possono aiutarci a capire come costruire un armadio che duri nel tempo, qualcosa che non siamo più capaci di immaginare, dato che abbiamo smarrito la nostra identità: “Se acquistiamo online capi e accessori di poco valore, ci facciamo due foto, le postiamo sui social e poi facciamo il reso, è perché non sappiamo bene chi siamo, andiamo per tentativi e cerchiamo consenso nei click degli altri. Si tratta di un inquinamento mentale, spesso indotto, che produce a sua volta inquinamento ambientale. Oggi non siamo ...

vogue_italia : Una sfilata di splendidi abiti tradizionali quella di Kate Middleton in Pakistan. Ecco le foto ??… - GaleonisV : RT @TweetNewsIta: Kate Middleton, vestita di verde smeraldo in visita ai bambini malati di cancro, riporta alla mente Diana e commuove tutt… - angiuoniluigi : RT @TweetNewsIta: Kate Middleton, vestita di verde smeraldo in visita ai bambini malati di cancro, riporta alla mente Diana e commuove tutt… -