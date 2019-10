Curling – Masters Champery 2019 – L’Italia si ferma in semifinale | azzurri sconfitti

Fonte : sportfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) Glisino indopo cinque successi consecutivi nell’importante torneo internazionale in Svizzera Grande percorso per l’Italia maschile nel week-end di gare al, in Svizzera, torneo del WorldTour. La formazione azzurra guidata dall’allenatore Claudio Pescia e composta da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) si èta solo indopo cinque successi in fila tra girone iniziale e quarti di finale. Il team tricolore ha superato dapprima la Svezia di Edin per 8-6, quindi la formazione svizzera guidata da Iseli per 7-2, la squadra norvegese di Ramsfjell per 6-4 e gli inglesi dello skip Reed per 7-1. Una sequela di risultati positivi che sono valsi a Retornaz e compagni il primo posto nel ...

