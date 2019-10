Curling | l’Italia maschile si ferma in semifinale al Masters Champery | ottimi azzurri

Curling – Masters Champery 2019 – L’Italia si ferma in semifinale - azzurri sconfitti dalla formazione olandese : Gli azzurri si fermano in semifinale dopo cinque successi consecutivi nell’importante torneo internazionale in Svizzera Grande percorso per l’Italia maschile nel week-end di gare al Masters Champery 2019, in Svizzera, torneo del World Curling Tour. La formazione azzurra guidata dall’allenatore Claudio Pescia e composta da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica ...