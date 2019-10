Cremona-Olimpia Milano oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Quinta giornata dellaA di. Derby lombardo a, con la Vanoli che si prepara ad ospitare l’. Sfida sicuramente dal grande fascino tra due squadre partite con il freno a mano tirato, nonostante i propositi di inizio stagione. Una Vanoli che si trova a soli due punti e che vuole dare una svolta alla sua stagione, mentreè a quota due vittorie (entrambe in trasferta) e cerca continuità in campionato dopo la splendida vittoria nel finale contro il Panathinaikos in Eurolega. Vanoli, sfida valevole per la quinta giornata dellaA 2019/2020, si giocheràalle ore 17.00. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. IL PROGRAMMA COMPLETO DI VANOLIDOMENICA 20 OTTOBRE Ore 17.00 VanoliDiretta tv: Eurosport ...

