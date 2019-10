Costringe l’ex compagno a praticarle sesso orale con la forza | arrestata per violenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Lei si chiama Anna Nicole Parrino, ha 44 anni e abita negli USA, nel Missouri. Il suo ex-l’ha denunciata dopo che lei lo ha costretto e. L’uomo, sulla cui identità è mantenuto il massimo riserbo, ha dichiarato alle forze dell’ordine che già in passato la donna aveva usatonei suoi confronti, anche quando stavano ancora insieme. L’ultimo episodio, però, ha fatto scattare la denuncia: la donna avrebbe spinto l’uomo per terra e dopo essersi seduta sopra il suo viso con, gli avrebbe compresso la vagina su naso e bocca tanto da impedirgli di respirare. Poi gli avrebbe urlato: “Mangia la mia f…”. Anna Nicole Parrino La polizia arrivata sul posto dopo la denuncia dell’uomo lo ha trovato con un taglio sul naso, dovuto proprio allata facesitting, ma non solo: aveva anche tagli sulle braccia e ...

gattomao_ : 'I parenti delle vittime possono dire quello che vogliono, non voglio fare l'apologia di un ex brigatista, ma lei m… -