Corsport su Lazio-Atalanta | buona la prova di Rocchi | solo qualche leggero dubbio sul

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Nonostante tutte le polemiche del post partita disui rigori concessi daallae messi molto in discussione da Gasperini, il Corriere dello Sport scrive sereno “Bene”. Secondo il quotidiano sportivo infatti, ladel direttore di gara è statoe ci sarebbeun lievesul primo dei due rigori. Una direzione all’inglese, la definisce il Corriere dello Sport e sui rigori scrive Sul primo (23′ pt) Palomino dà un pestone a Immobile, che va giù dopo aver fatto un altro passo: resta. Sul secondo (47’st) De Roon è in ritardo e colpisce la caviglia destra del centravanti biancoceleste: Ok. Guida al Var conferma le decisioni L'articolosuladisul primo rigore ilNapolista.

napolista : Corsport su #LazioAtalanta: buona la prova di #Rocchi, solo qualche leggero dubbio sul primo #rigore Il quotidiano… - filippo898 : RT @capuanogio: Sono stati identificati 20 tifosi della #Lazio autori del saluto fascista nel corso della partita d'Europa League contro il… - salvione : Lazio al contrattacco: 'Dichiarazioni di Gasperini ingiustificate e inaccettabili' -