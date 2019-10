Condanna definitiva al tifoso juventino che lanciò bomba carta in Torino-Juve

Uccise ladro dopo furto - Condanna definitiva per omicidio volontario e carcere : dopo la condanna definitiva per omicidio volontario si è costituito nel carcere bresciano di Verziano Mirko Franzoni. All’uomo, 33 anni, sono stati inflitti nove anni e quattro mesi per la morte di Eduard Ndoj, 26 anni, albanese, freddato con un colpo di fucile a Serle nel dicembre del 2014 diverse ore dopo essere entrato nella casa del fratello del Bresciano. Franzoni si è presentato in carcere prima che la procura di Brescia, in attesa ...

Crac Parmalat - l’ex direttore finanziario Tonna Condannato in via definitiva a 6 anni e 9 mesi : Fausto Tonna è stato condannato in via definitiva a 6 anni, 9 mesi e 16 giorni per il Crac Parmalat. L’ex direttore finanziario del gruppo di Collecchio e braccio destro di Calisto Tanzi si è visto ridurre di 15 giorni dalla Cassazione la condanna a 7 anni rideterminata nell’appello ter, a seguito di due annullamenti emessi dalla Suprema Corte che fin dall’inizio ha ritenuto eccessiva la condanna di Tonna a 9 anni, 11 mesi e 20 ...

Strage di Nassiriya - l’ex generale Bruno Stano dovrà risarcire le famiglie delle vittime : la Condanna in sede civile è definitiva : L’ex generale Bruno Stano, alla guida della Brigata Sassari durante la missione italiana in Iraq, è stato condannato in sede civile a risarcire le famiglie delle vittime della Strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003, nella quale morirono 19 italiani. I giudici della Terza sezione civile della Corte di Cassazione hanno inoltre confermato l’assoluzione per l’allora colonnello dei carabinieri Georg Di Pauli, oggi generale e ...