Concorso Amat per 100 autisti | arrivate solo 1200 candidature

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Sono oltrelegiunte all’di Palermo per partecipare alper l’assunzione di 100. Davvero poche se si pensa che l’non assume da anni. L’assunzione però non è scontata vista la crisi del Comune di Palermo e le casse vuote che non permetterebbero di assumere. La partita comunque è ancora tutta da giocare. Quello che è certo è che i nuovidell’, una volta assunti, avranno meno di 41 anni e sapranno parlare l’inglese almeno di livello base visti i paletti presenti nel bando dipubblicato dall’mesi fa. Uno dei requisiti più importanti per poter accedere alle selezioni era, infatti, la conoscenza della lingua inglese, oltre al possesso della patente E che abilita anche alla guida dei tram. Paletti che hanno influito sulle esiguegiunte in via Roccazzo. Intanto domani sarà nominata la commissione che valuterà ...

