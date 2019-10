CLASSIFICA MOTOGP Mondiale dopo Gp Giappone 2019 | Quartararo supera Valentino Rossi

MotoGp – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la nuova CLASSIFICA piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...

MotoGP - CLASSIFICA Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e CLASSIFICA gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica gara 1 93 M. MARQUEZ 29:49.481 2 20 F. QUARTARARO +2.579 3 4 A. DOVIZIOSO +5.986 4 12 M. VIÑALES +6.198 5 21 F. MORBIDELLI +7.384 6 42 A. RINS +9.180 7 35 C. CRUTCHLOW +9.563 8 43 J. MILLER +10.876 9 36 J. MIR +11.850 10 9 D. PETRUCCI +13.798 Clicca qui ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e CLASSIFICA qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e CLASSIFICA qualifiche : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi su pista bagnata. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche (dopo il Q1) 1 35 C. CRUTCHLOW 1:46.695 2 42 A. RINS +0.269 3 30 T. NAKAGAMI +0.303 4 63 F. BAGNAIA +0.899 5 17 K. ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e CLASSIFICA FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Motegi potrebbe favorirci - l’obiettivo è il secondo posto in CLASSIFICA” : Andrea Dovizioso sbarca a Motegi per una tappa importante del suo Mondiale MotoGP 2019. Il Gran Premio del Giappone, solitamente, ha sempre visto il pilota romagnolo combattere per le prime posizioni, e anche vincere come accaduto nel 2017. Un risultato che non sarà semplice da centrare domenica, dato che Marc Marquez appare ormai di un altro pianeta rispetto a tutti e, contemporaneamente, la Ducati sta facendo un po’ troppa fatica ad ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo - la nuova CLASSIFICA piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

MotoGP - la CLASSIFICA dei piloti con più Mondiali vinti nella storia. Marquez a -1 da Valentino Rossi e -6 da Agostini : Marc Marquez ha vinto, Marc Marquez ha trionfato. Lo spagnolo della Honda si è imposto nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), sferrando un attacco da autentico fuoriclasse al giovane francese Fabio Quartararo nell’ultima tornata della corsa asiatica. Bastavano due punti a Marc, da guadagnare sul ducatista Andrea Dovizioso, ma come al solito lui non si è accontentato. E’ arrivato il nono ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultato e CLASSIFICA. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e CLASSIFICA qualifiche. Quartararo in pole - Marquez 3° - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 9° : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. La pole position va uno strepitoso Fabio Quartararo che si porta a casa una grande prestazione (quarta pole in top class), a precedere Maverick Vinales sull’altra ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e CLASSIFICA qualifiche : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. Di seguito l’ordine dei tempi: Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2019 1 9 D. PETRUCCI 1:30.685 2 44 P. ESPARGARO +0.271 3 35 C. ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e CLASSIFICA FP2. Quartararo chiude in vetta su Vinales e Morbidelli - Rossi 5° - Dovizioso 8° : Dominio Yamaha sia nella FP2 del GP di Thailandia 2019 di MotoGP, sia nel complessivo del venerdì di Buriram. Davanti a tutti, infatti, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) con 193 millesimi su Maverick Vinales e 221 su Franco Morbidelli. Quinto Valentino Rossi a 329 che precede Marc Marquez, mentre è ottavo Andrea Dovizioso. Ecco la classifica della FP2 e combinata del venerdì thailandese. classifica TEMPI FP2 GP Thailandia 2019 ...

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la nuova CLASSIFICA piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...