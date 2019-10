Classifica Mondiale 2019 | la graduatoria dopo il GP del Giappone Alex Marquez | Luthi a

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Lorenzo Dalla Porta in fuga - +47 su Canet : Lorenzo Dalla Porta trionfa a Motegi (Giappone) e, approfittando degli “0” dello spagnolo Aron Canet e di Tony Arbolino, aumenta il proprio vantaggio in maniera considerevole in Classifica generale, Portando il margine nei confronti dell’iberico a 47 lunghezze ed a 68 sul lombardo. Di seguito la Classifica generale aggiornata: Moto3, Classifica Mondiale 2019: la graduatoria dopo il GP del ...

Ranking ATP – Djokovic sempre al comando - Berrettini nuovo n°1 italiano : la nuova Classifica Mondiale maschile : Djokovic sempre al comando, l’Italia ha un nuovo numero 1 azzurro: il nuovo Ranking ATP Il torneo ATP di Shanghai ha regalato tanto spettacolo la scorsa settimana e ha permesso a diversi tennisti di guadagnare punti preziosi per la classifica mondiale. Solo un cambiamento nella top ten, con Khachanov che guadagna una posizione e scavalca Nishikori. Rimane in vetta alla classifica, con Nadal però che sta diventando una seria minaccia, ...

Superbike - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Argentina. Jonathan Rea sfonda quota 600 : La Classifica del Mondiale Superbike 2019 dopo l’odierna gara-2 del GP d’Argentina vede il britannico Jonathan Rea sfondare quota 600 e presentarsi al’ultima tappa stagionale da dominatore assoluto, dall’alto dei suoi 601 punti, contro i 460 dell’iberico Alvaro Bautista. Grande lotta per la terza piazza. Classifica PILOTI Mondiale Superbike 2019 Jonathan REA 601 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 460 DUCATI ALEX LOWES 305 ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Hamilton sempre leader a +64 su Bottas - Leclerc 3° : Il Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con la vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes davanti al tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e al compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Hamilton è sempre leader del Mondiale di Formula 1 con 64 punti di vantaggio su Bottas e 115 sul monegasco Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e Sebastian Vettel sono appaiati in quarta posizione a 126 punti dalla vetta. Buon passo avanti di Sainz ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Giappone 2019 : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio del Giappone 2019, previsto oggi in pista a Suzuka.

Classifica Moto2 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Marquez mantiene +40 su Fernandez : Luca Marini vince il Gran Premio di Thailandia 2019 della Moto2 e conquista 25 punti davvero importanti per il morale e per il prosieguo della sua annata. In vetta alla Classifica generale rimane Alex Marquez con 224 punti, 40 di vantaggio sul connazionale Augusto Fernandez che, oggi, precedendolo in quarta posizione, è stato in grado di mantenere aperto il campionato. Terza posizione sul podio e anche in graduatoria per Brad Binder che si porta ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Lorenzo Dalla Porta porta il vantaggio a +22 su Canet : Lorenzo Dalla porta riporta a 22 le lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet nel Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), l’alfiere del Leopard Racing, giunto secondo, ha approfittato del ritiro dell’iberico e quindi, quando mancano tre round al termine del campionato la Classifica sorride al pilota nostrano. Purtroppo, sale il distacco di Tony Arbolino, giunto 10° e quindo ora a -43. Di seguito la ...

Classifica Mondiale Facebook Top Newspapers - Il Fatto Quotidiano è al primo posto in Italia e dodicesimo al mondo : primo in Italia, dodicesimo al mondo, in crescita rispetto al 2018: Il Fatto Quotidiano si conferma leader nazionale nella Classifica su scala globale delle principali testate presenti su Facebook e che hanno sia una versione online che un corrispettivo di carta. La graduatoria è inserita nel rapporto annuale stilato dalla società di rating Innova et Bella, che effettua questa rilevazione ormai da dieci anni. Ai primi posti della Classifica, che ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al Mondiale : la nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2019 dopo il GP Russia : Mercedes in fuga - + 133 punti sulla Ferrari : La Mercedes ha rafforzato il primo posto nella Classifica del Mondiale costruttori F1 al termine del GP di Russia, le Frecce d’Argento hanno firmato una grande doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sul tracciato di Sochi. Ora i Campioni del Mondo in carica possono vantare addirittura 133 punti di vantaggio sulla Ferrari che oggi si è dovuta accontentare del terzo posto di Charles Leclerc e ha sostanzialmente messo una seria ...

Classifica Mondiale Moto3 : Dalla Porta in testa dopo il GP Aragon - +2 su Canet. Arbolino a -30 : Lorenzo Dalla Porta si conferma in testa al Mondiale Moto3 dopo il GP Aragon ma ora il centauro italiano ha soltanto due punti di vantaggio su Aron Canet quando mancano cinque gare al termine della stagione, terzo posto per Tony Arbolino che si trova a 30 lunghezze dal connazionale. Di seguito la Classifica del Mondiale Moto3 al termine del GP Aragon. Classifica Mondiale Moto3 2019 (dopo GP Aragon, top ten) 1. Lorenzo Dalla Porta 184 2. ...

Classifica Moto2 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Augusto Fernandez vince ed accorcia su Alex Marquez : La Classifica del Mondiale Moto2 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede l’iberico Augusto Fernandez vincere e recuperare nove punti sul capoClassifica Alex Marquez, terzo all’arrivo, per il quale però il vantaggio resta rassicurante, dato che si trova a +26, quindi con oltre una gara di margine. Classifica Mondiale Moto2 2019 1 Alex Marquez KAlex SPA 197 2 Augusto Fernandez KAlex SPA 171 3 Thomas LUTHI KAlex SWI 159 4 Jorge ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Lorenzo Dalla Porta allunga su Aron Canet : La Classifica del Mondiale Moto3 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede allungare in testa l’italiano Lorenzo Dalla Porta, che approfitta del ritiro per problemi tecnici dell’iberico Aron Canet per guadagnare qualche punto e Portarsi a +22. Si avvicina l’altro azzurro Tony Arbolino, terzo a quota 149, a -8 da Canet, che resta secondo, mentre c’è la caduta con sospetta frattura della clavicola per Niccolò ...

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP d’Italia : Hamilton sempre più vicino al titolo - Leclerc passa Vettel : Charles Leclerc fa esplodere Monza e tutti i tifosi della Ferrari con una vittoria sensazionale nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco ha centrato il secondo successo consecutivo davanti a Bottas e Hamilton che mantiene 63 punti di vantaggi sul compagno di team, per un sesto titolo iridato che ormai è ad un passo. In casa Ferrari Leclerc supera Vettel che chiude 14esimo con zero punti. Di seguito la Classifica del ...