Cile | scontri e coprifuoco Prima volta dai tempi di Pinochet

Almeno tre persone sono morte in un incendio scoppiato all'interno di un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo, nel corso dei disordini scoppiati in Cile.

L'esercito dovrebbe aiutare la polizia a pattugliare le strade durante l'emergenza dichiarata per 15 giorni.

Cile - a Santiago tornano carri armati e coprifuoco. Tre morti negli scontri : Almeno tre persone sono morte in un incendio scoppiato all’interno di un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo, nel corso dei disordini scoppiati in Cile. Lo ha confermato il sindaco dell’area metropolitana, Karla Rubilar, in una conversazione con Radio Bío Bío. I vigili del fuoco hanno trovato 2 corpi carbonizzati sul posto, mentre un terzo gravemente ferito è stato trasferito in ospedale, dove è deceduto poco dopo. “Non ...

Cile - scontri : 3 morti e coprifuoco Prima volta dai tempi di Pinochet : L'esercito dovrebbe aiutare la polizia a pattugliare le strade durante lo stato di emergenza dichiarato per 15 giorni nei quali le autorità potranno limitare la libertà di movimento delle persone e il loro diritto di riunione.trasporti. Segui su affaritaliani.it

Cile - scontri e proteste : esercito proclama coprifuoco totale. 3 morti - in fiamme sede Enel : La capitale Cilena è nel caos per una mobilitazione contro l'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana (poi sospesi dal presidente Piñera). Trasporti fermi, escalation di violenze nelle ultime 24 ore: "300 arresti, centinaia di feriti". Piñera dichiara stato di emergenza, l'esercito pattuglia le strade.Continua a leggere

Cile - 3 morti durante scontri a Santiago : 7.35 Tre persone sono morte nel corso dei disordini in Cile. Lo rende noto la locale radio Bio Bio. Le morti sono avvenute in un incendio scoppiato in un supermercato saccheggiato e dato alle fiamme nel comune di San Bernardo. I vigili del fuoco hanno trovato due corpi carbonizzati mentre una terza persona è morta in ospedale. In diverse città del Paese,supermercati e negozi sono stati saccheggiati, in un clima di caos per le manifestazioni ...

Escalation di tensione e violenza dopo l'aumento del biglietto della metro. Da settimane si susseguivano proteste contro il rincaro dei prezzi

Escalation di tensione e violenza dopo l'aumento del biglietto della metro. Da settimane si susseguivano proteste contro il rincaro dei prezzi

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...

