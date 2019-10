Ciclocross | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Berna Annemarie Worst domina dall’inizio alla

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per la tappa di Berna : Torna la Coppa del Mondo di Ciclocross in terra europea: terza tappa, ci si sposta in terra svizzera, precisamente a Berna. Scelti i convocati per la Nazionale italiana da parte del commissario tecnico Fausto Scotti. Andiamo a scoprirli. Uomini Elite: Stefano Capponi e Luca Ursino. Donne Elite: Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), Sara Casasola (Dp66 Giant Smp), Gaia Realini (Vallerbike), Alice Maria Arzuffi, Lucia Bramati, Giulia ...