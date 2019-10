Cibo | i paladini dell’alimentazione all’italiana dimostrano ignoranza Altro che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ci mancavano (anche se non ne sentivamo il bisogno) idell’italianità alimentare, i crociati del“autentico”. Dopo l’indignazione scatenata dalla proposta del vescovo di Bologna, cardinal Matteo Zuppi, di preparare tortellini con carne di pollo affinché anche i musulmani potessero partecipare alla festa di San Petronio, ora le proteste si alzano contro la Coop, colpevole di voler vendere carne macellata secondo il metodo halal, previsto dalla regola islamica. Premesso che tali iniziative hanno finalità diverse: la prima nasce da uno spirito di integrazione tra comunità religiose diverse, la seconda per fini commerciali, in ogni caso nessuna delle due prevede l’esclusione o la scomparsa dei cibi “tradizionali”. Semmai si aggiunge qualcosa al già ricco e vasto panorama gastronomico nostrano. I violenti attacchi, condotti spesso con linguaggio volgare, se da un lato possono ...

