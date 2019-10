Che fine ha fatto Mascia Ferri del Gf? Cosa fa la Panterona oggi

Zona economica speciale : Che fine ha fatto a Vittoria? : Zona economica speciale, che fine ha fatto la domanda del Comune di Vittoria relativa al bando per l’assegnazione delle aree?

L'Isola di Pietro 3 - svelato Che fine ha fatto Alessandro (Video) : Non è stato certo una sorpresa, per i fan de L'Isola di Pietro, sintonizzarsi su Canale 5 per la prima puntata della terza stagione della fiction con Gianni Morandi e non trovarvi uno dei personaggi delle prime due stagioni. Eppure, coloro che si sono appassionati alla storia tra Elena (Chiara Baschetti) ed Alessandro (Michele Rosiello), saranno stati dispiaciuti nel non rivedere più il Vicequestore.Le serie tv, si sa, per continuare ad attirare ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). Caduti nell'Euphoria - Il sesso, la droga, tua madre che non sa niente, tuo padre che non capisce niente, il giovane mondo dei rappor

“Sono fuggito dall’Italia”. Sergio Volpini 19 anni dopo il Grande Fratello : Che fine ha fatto l’Ottusangolo : Il 14 settembre del 2000, in Italia, cinque milioni di persone sono davanti alla tv per una vera novità nel panorama televisivo italiano: il Grande Fratello. Dieci sconosciuti varcano la soglia di una Grande e lussuosa casa (messa su in quattro e quattr’otto a Cinecittà), e per 99 giorni saranno sotto l’occhio delle telecamere 24 ore su 24.Gli italiani, dall’altra parte dello schermo, possono spiarli da dietro il buco della serratura senza ...

Afghanistan - esplosione in una mosChea al confine con il Pakistan : 62 morti. Taliban : “Condanniamo l’attacco” : Un colpo di mortaio contro una moschea ha provocato un’altra strage in Afghanistan,nel distretto di Haska Meyna, nella provincia di Nangarhar, regione al confine con il Pakistan. Nell’esplosione, secondo quanto riferito da fonti ufficiali locali, hanno perso la vita almeno 62 tra i fedeli accorsi per la tradizionale preghiera del venerdì, con altre 36 persone che sono rimaste ferite. Mentre le autorità stanno cercando di ricostruire ...

Leopolda 2019 - sono certo che Recalcati tornerà per spiegarci Che fine ha fatto la sua teoria di Telemaco : Per chi si occupa di psicoanalisi, la decima edizione della Leopolda mantiene un residuo interesse nei suoi aspetti di ripetizione, scemato ormai nel mortale clichè di una riunione di condominio sull’oliatura del cancello. Assai più pregnante è invece una questione che sollevò non poca bagarre nel mondo psy: che fine ha fatto la teoria del ‘Complesso di Telemaco’, forgiata dallo psicoanalista amico di Renzi per validarne la (fu) ascesa, posta a ...

Che fine hanno fatto le promesse dei Cinque Stelle sull’Imu al Vaticano : "Invece di insistere con queste norme facciano pagare davvero l'Imu al Vaticano": questi sarebbero i commenti ai piani alti di palazzo Chigi nei confronti del retromarcia dei Cinque Stelle per quanto riguarda alcuni punti della manovra approvata lunedì scorso in Cdm. Il Movimento ha una lunga storia quando si parla di tasse sugli immobili del Vaticano: ma a che punto è la vicenda?Continua a leggere

Formula 1 - definito il nuovo Regolamento 2021 : ecco tutte le novità Che verranno ufficializzate a fine ottobre : La Ferrari mantiene il diritto di veto, ma con alcune modifiche sostanziali, mentre viene bocciata la Mini Race per definire la griglia di partenza Il futuro è adesso, Fia e Liberty Media hanno definitivamente stilato il Regolamento 2021, incassando il largo favore delle scuderie di Formula 1, ultimo ostacolo per la ratifica conclusiva. Per questo motivo, il prossimo 31 ottobre, verranno rese note tutte le novità che entreranno in vigore ...

Che fine ha fatto McDonald Mariga : il keniota lascia il calcio e si butta in una nuova avventura : McDonald Mariga non ha lasciato grandissimi ricordi nel calcio italiano, nonostante abbia militato in Serie A e Serie B con le maglie di Parma, Inter e Latina. A 32 anni, il fratellastro del centrocampista del Tottenham Victor Wanyama, ha deciso di smettere con il calcio giocato. L’ultimo anno e mezzo è rimasto fermo e forse anche durante questa pausa ha preso una decisione che ce lo fa accostare a George Weah. Come l’ex ...

Nicolò Scalfi - sapete Che fine ha fatto il campioncino? La notizia-bomba dopo “Caduta Libera” : Per vedere la prossima edizione de L’Isola dei Famosi bisognerà aspettare il 2020, anno cardine per i reality di punta di Mediaset. Anche il Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini, inizierà nel 2020. È stata la stessa Mediaset, con un comunicato ufficiale, a far sapere di aver posticipato la partenza della trasmissione per ottimizzare i ricavi pubblicitari. La nota ufficiale del Biscione sottolinea anche che la rete ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio segreto : perché il Conte bis rischia di fare la fine del Conte uno. E Renzi... : Il Conte bis rischia di fare la fine del Conte uno. O apre le ali e decolla o rischia di precipitare. Lo dimostrano anche i dati della regina dei sondaggi Alessandra Ghisleri riportati da Augusto Minzolini: "Mentre la somma dei partiti che compongono la maggioranza arriva al 43%, tutti gli indici di

A Che punto è la rete 5G TIM : tutte le città servite entro fine 2019 : Un nuovo piccolo tassello per la rete 5G TM è stato appena posizionato: la città di Firenze comincia a godere della tecnologia di connessione ultra-veloce proprio in queste giornate di metà ottobre. Per il momento sono interessate dalla novità tecnologica solo alcune zone della città ma i lavori proseguiranno di buona lena verso una diffusione capillare e totale del segnale. Nel capoluogo di regione della Toscana, ecco che da quest'oggi 16 ...

Che fine fanno gli abiti della regina Elisabetta? - : Francesca Rossi La regina Elisabetta è una delle donne più eleganti del Pianeta e negli anni ha saputo creare uno stile inimitabile di cui parlano libri e giornali, ma ci sono ancora due curiosità che fino a oggi non erano ancora state svelate: qual è il colore preferito di Sua Maestà? Che fine fanno gli abiti che non indossa più? La regina Elisabetta ha fatto epoca con i suoi cappellini e con i tailleur color pastello. I suoi outfit ...

Juventus - 4-3-1-2 o 4-3-3? Questo è il dilemma : Sarri ritrova Douglas Costa - Che fine farà il trequartista? : La Juventus di Sarri sembra aver ingranato la marcia giusta. Dopo le iniziali difficoltà, venute fuori soprattutto attraverso le sofferenze difensive, i bianconeri hanno dato una prova di forza a San Siro contro l’Inter. Uno scontro diretto che ha visto prevalere la Juventus sotto tutti i punti di vista. Tecnico, perché la qualità della rosa è nettamente superiore a quella di tutte le altre squadre di Serie A; fisico, e anche da ...