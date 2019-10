Caso Cucchi | La7 ricostuisce 10 anni di racconto tv

Fonte : blogo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Stefanoha 31quando viene fermato dai Carabinieri e trovato in possesso di 28gr di hashish e di alcuni grammi di cocaina: arrestato, morirà una settimana dopo in ospedale, il 22 ottobre 20o9. Da allora la sorella Ilaria e i suoi genitori hanno combattuto una serrata guerra per conoscere le cause della morte di Stefano, il cui cadavere era segnato da ematomi e ferite. Una guerra investigativa e giudiziaria iniziata diecifa e che solo nell'ultimo anno e mezzo ha visto davvero rompersi la coltre di omertà sulle modalità dell'arresto, sulla condotta dell'interrogatorio e sulle responsabilità dei Carabinieri che presero in custodia Stefano quella sera e che hanno sempre negato che fosse stata esercitata violenza su di lui. Diecidi battaglie giudiziarie e mediatiche, con Ilaria unica paladina a difendere il nome del fratello, per molti uno spacciatore che non ...

marcocappato : --EUTANASIA. SALVINI: 'ITALIA DEL FUTURO NON PERMETTE OMICIDO Stato' - Sicuramente si riferiva al caso Cucchi.… - SalernoSal : Domenica pomeriggio su @La7tv il racconto di come la nostra televisione ha seguito per dieci anni una delle pagine… - Krizia2012K : RT @marcocappato: --EUTANASIA. SALVINI: 'ITALIA DEL FUTURO NON PERMETTE OMICIDO Stato' - Sicuramente si riferiva al caso Cucchi. #orgogli… -