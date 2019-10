CasaPound in piazza con Salvini | come vengono accolti dai leghisti Schiaffo ad Augias

Centrodestra a Roma - CasaPound nella piazza leghista accolta da applausi e selfie. E spuntano saluti romani e magliette nostalgiche : Altro che imbarazzi e disagi per i “fascisti del terzo millennio”, come quelli evocati da un pezzo di Forza Italia. nella piazza Romana di San Giovanni del Centrodestra a trazione leghista, per l’evento “Orgoglio italiano”, un centinaio di militanti di CasaPound sono arrivati in corteo dalla proprio sede Romana, accolti tra applausi e richieste di selfie. “Siamo qui per portare le nostre idee, ora è il ...

Lega - Bitonci : “CasaPound con noi in piazza a Roma contro il governo? Se vengono per alzare il braccio - se ne stiano a casa loro” : “casapound? Se devono venire sabato in piazza per alzare il braccio, possono stare a casa loro. Lo dico francamente perché non esiste più il comunismo o il fascismo, ma solo quella gente che in maniera trasversale vuole persone che diano risposte di governo”. Così il deputato della Lega, Massimo Bitonci, ospite di Radio Radio, commenta la partecipazione di casapound alla manifestazione leghista di domani per “l’orgoglio ...

