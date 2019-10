Carne | come cuocerla alla perfezione

Fonte : vanityfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) Reverse searing: una tecnica da imparareLe temperature per l'arrostoAffumicatura in casacuocere il ragùPollo a bassa temperaturaValli e colline della Franciacorta tutte intorno a noi, in questo fresco ottobre che profumava di mosto e Irlanda: siamo stati ospiti ad un’iniziativa dello Chefs’ Irish Beef Club presso le meravigliose cantine Ca’ del Bosco, una giornata che ha visto le eccellenze italiane di viticultura e alta cucina unirsi all’unicità dellairlandese. Passione, dedizione e qualità han prevalso dall’iniziofine, e noi abbiamo imparato molto. Ad esempio, abbiamo compresol’erba salmastra e il pascolo tutto l’anno siano le condizioni che rendono atipica lairlandese; abbiamo scoperto Origin Green, primo progetto sostenibile al mondo che coinvolge la produzione di tutta una nazione; abbiamo ascoltato lo chef ...

susinamorta : @RoccoTodero Mischiare IVA e contributi alle tasse è come mettere nello stesso cesto carne e frutta. So bene che l… - frenk10618617 : @LandoSara Mamma mia come mi@piace il tuo culetto bello in carne - _pamy_d : RT @MissAntropa666: Come pezzi di carne sul bancone del macellaio -